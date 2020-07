Nach Zerstörung der Alltagsmenschen : Rheinberg debattiert über Vandalismus

Auch das „Berliner Paar“, aufgestellt am Rande des Hegerbeckens im Stadtpark, wurde zerstört. Foto: Stadtmarketing Rheinberg

Rheinberg Nach der Zerstörung der fünf Alltagsmenschen-Figuren im Stadtpark hat die RP die im Rheinberger Rat vertretenen Parteien nach ihrer Einschätzung der Situation gefragt. Handeln wollen alle, aber ein Patentrezept gibt es nicht.

Die Zerstörung von fünf „Alltagsmenschen“ im Rheinberger Stadtpark hat eine heftige Debatte ausgelöst. Hat Rheinberg ein Vandalismus-Problem? – diese Frage stellen sich momentan viele. Noch vor der Eröffnung der Ausstellung lebensgroßer Betonfiguren von Bildhauerin Christel Lechner sind am späten Donnerstagabend fünf von insgesamt 32 Figuren zerschlagen worden. Die RP wollte nun wissen: Wie geht die Rheinberger Politik damit um? Die Redaktion hat die im Rat vertretenen Parteien um Stellungnahmen gebeten.

CDU „Es besteht kein reines Rheinberger Vandalismus-Problem, sondern vielmehr ist es ein gesellschaftliches Problem, mit dem auch andere Kommunen zu kämpfen haben“, sagt Stadtverbandsvorsitzende Sarah Stantscheff. Attraktive Freizeitangebote für Jugendliche und junge Erwachsene müssten weiter ausgebaut werden – wie die Street-Work-Out-Anlage, legale Wände zum Sprayen oder der geplante Pumptrack mit Kletterfelsen. Erziehung fange im Elternhaus an. Fraktionschef Erich Weisser sagt, dass das Zerstören oder Beschädigen von Spielplätzen oder Schulen keinerlei Akzeptanz finde. Der Wunsch, Schulgelände mit Kameras zu überwachen, werde immer lauter.

Diese Holzbank am Hammweg in Budberg wurde vor wenigen Tagen kurz und klein geschlagen. Einige Privatpersonen sorgten für Ersatz. Foto: Uwe Plien

Info Die Polizei ermittelt, bisher ohne Erfolg Aufklärung Bisher konnte die Polizei die Täter, die am Donnerstagabend die Betonfiguren im Stadtpark zerschlagen haben, nicht stellen. Die Ermittlungen laufen, sagte eine Sprecherin am Montag. Stadtmarketing Beim Förderverein des Rheinberger Stadtmarketings sind zahlreiche Hilfsangebote eingegangen. Der Verein hat die Ausstellung ermöglicht.

SPD Rheinberg habe ein größeres Vandalismus-Problem, sagen Philipp Richter und Peter Tullius. Die verwüstete Skater- und Basketball-Anlage in Alpsray, beschmierte Verkehrsschilder oder zerstörte Alltagsmenschen – in fast jedem Stadtteil gebe es Fälle. Verschmierte Turnhallen und Schulhöfe etwa. Wichtig sei präventive Jugendarbeit an bekannten Treffpunkten. Jugendamt, Jugendpflege, Sozialarbeit müssten sich auch um Problemzonen kümmern – diese Arbeit gelte es in Zukunft zu intensivieren. Zudem benötige es eine Vielzahl weiterer Maßnahmen der Polizei und der Stadt, um der blinden Zerstörungswut entgegenzuwirken. „Aber auch wir Bürger sind angehalten, Zivilcourage zu zeigen“, so Richter und Tullius.

Das Holzhaus auf der Apsrayer Skateranlage wurde mehrfach beschmiert und aufgebrochen. Foto: HP Götzen



Grüne Die Liste an Vandalismus-Vorfällen sei besorgniserregend, sagt Bürgermeisterkandidat Dietmar Heyde und nennt Skater-Anlage und Basketballkorb in Alpsray, die zerstörte Bank in Budberg, beklebte Verkehrsschilder oder die Zunahme an wildem Müll. „Ja – wir scheinen ein Vandalismus-Problem und ein Respektverlust-Problem zu haben, dem wir uns stellen müssen“, so Heyde. Das schließe die Frage nach Motiven und Ursachen ein. Oftmals handele es sich nicht um Taten im Affekt, sondern vermutlich um organisierte Aktionen mit dem Ziel der Zerstörung öffentlichen Gemeingutes – „das sind erhebliche Straftaten, die entschieden verfolgt werden und möglichst schmerzhafte Strafmaßen nach sich ziehen müssen“.

Der Basketballkorb in Alpsray - einfach abgebrochen. Foto: HP Götzen

FDP Die unsinnige Zerstörung der Alltagsmenschen schade nicht nur dem Ansehen der Stadt Rheinberg, sondern vor allem dem großen ehrenamtlichen Engagement, so Bürgermeisterkandidat Rainer Mull: „Hier wurde Ehrenamt wortwörtlich mit Füßen getreten, das verurteile ich scharf.“ Rheinberg stehe nicht alleine mit diesem gesamtgesellschaftlichen Problem. Er bemerke schon, dass der Vandalismus (Straßenschilder, Bänke, Tischtennisplatten) und die Vermüllung zunehmend zum Thema würden. Mull: „Ich stehe für keine pauschalen Verunglimpfungen. Die Aufklärung ist Sache der Polizei.“ Für Rheinberg setze er auf Aktionen, die das Ehrenamt stärkten. In Zukunft müsse das Ordnungsamt präsenter sein.

Der Pavillon auf dem Dorfplatz in Ossenberg hat jetzt einen Edelstahltisch, nachdem es dort mehrfach Zerstörungen gegeben hatte. Foto: HVV