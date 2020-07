Kriminalität in Alpen : Polizei nimmt Exhibitionisten fest

Alpen Ein 34-jähriger Mann aus Rheinberg zeigt sich einer Frau in Alpen in schamverletzender Weise und flieht mit dem Fahrrad. Die Polizei entdeckt ihn später in Millingen. Der Mann ist bereits mit ähnlichen Delikten mehrfach in Erscheinung getreten.

Exhibitionist festgenommen Freitagabend im Garten einer Familie an der Straße im Dahlacker: Der Bewohnerin fällt ein unbekannter junger Mann auf, der mit einem Fahrrad einen Fußweg hinter ihrem Garten rauf und runter fährt. Gegen 21.15 Uhr sieht sie dann, wie der Unbekannte sich in die Nähe ihres Gartenzauns stellt und sich ihr in schamverletzender Weise zeigt. Ihr Ehemann verfolgt den flüchtenden Sittenstrolch anschließend zu Fuß über die Rathausstraße. Nachdem der unbekannte Radfahrer jedoch in die Pedale tritt, kann der Zeuge nicht mehr folgen. Er sieht nur noch, dass dieser sich weiter in Richtung Saalhoffer Straße entfernt. Dank der guten Personenbeschreibung entdeckt eine Streifenwagenbesatzung den Unbekannten später in Rheinberg-Millingen auf der Alpener Straße. Die Beamten nehmen den 34-jährigen Rheinberger vorläufig fest. Der Mann ist bereits mit ähnlichen Delikten mehrfach in Erscheinung getreten, so die Polizei am Montagmorgen. Zudem stellten die Polizisten fest, dass die Eigentumsverhältnisse des Rades unklar sind und stellten dieses sicher.