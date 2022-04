Energiefonds in Kevelaer : Vereine profitieren von Windenergie

Erlöse aus den Windparks fließen in den Energiefonds (Archivfoto). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Kevelaer Der Fonds „Energie für Kevelaer“ stellt 50.000 Euro zur Verfügung. Jetzt können sich Organisationen für eine Unterstützung bewerben.

50.000 Euro warten in Kevelaer darauf, Gutes zu tun. So hoch ist die Spendensumme, mit der der Fonds „Energie für Kevelaer“ Vereine und Verbände in der Marienstadt auch in diesem Jahr unterstützt. Zum fünften Mal stellen die Fondsgeber BW-Kevelaer, Bürgerenergie Schwarzbruch-Nord, Stadtwerke Kevelaer und Niers-Energie die Mittel zur Verfügung, um die Vereinslandschaft zu fördern. Sie rufen alle ehrenamtlich Tätigen auf, für ihren Verein einen Spenden-Antrag an den Fonds „Energie für Kevelaer“ zu stellen. Eingereicht werden können die Anträge bis zum 27. Mai.

Vereine seien ein wichtiger Bestandteil des Lebens. „Dort treffen wir uns mit Gleichgesinnten und können gemeinsam unserer Leidenschaft nachgehen. Dieses Miteinander und Füreinander, das wir in Vereinen vorfinden, ist ein zentraler Teil unserer Gesellschaft. Gerade in Krisenzeiten sind Vereine eine wahre Stütze für unser Allgemeinwohl. Mit unserem Fonds ‚Energie für Kevelaer‘ fördern wir diese Vereine und honorieren das Engagement der Aktiven,“ sagt Bürgermeister Dominik Pichler. Hans-Josef Thönnissen von den Stadtwerken und der Niers-Energie ergänzt: „Wir wollen damit einen Beitrag zur kulturellen Vielfalt in unserer Stadt leisten. Gerade in diesen herausfordernden Corona-Zeiten sind die Spenden aus dem Fonds eine unbürokratische Hilfe, die ankommt und wirkt.“

Vielfalt ist auch das Stichwort, wenn man einen Blick auf die geförderten Bereiche wirft: Gefördert werden Anträge von Vereinen beispielsweise aus den Bereichen Sport, Umwelt, Jugend- und Altenhilfe. Auch Kultur, Bildung traditionelles Brauchtum und Heimatpflege zählen zu den geförderten Bereichen. Ein besonderes Augenmerk legen die Fondsgeber auf nachhaltige, umweltschützende und generationsübergreifende Projekte sowie Maßnahmen zur Energieeinsparung. Dies nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund, dass der Fonds „Energie für Kevelaer“ seine Existenz der umweltfreundlichen Windenergie verdankt.

Bereits seit Jahren setze Kevelaer auf diese saubere, erneuerbare und unabhängige Energieversorgung in Ergänzung zu anderen erneuerbaren Energien. Aufgrund der vertraglichen Verpflichtungen bezüglich der Errichtung der Windkraftanlagen stellen die Stadtwerke Kevelaer jährlich 20.000 Euro zur Verfügung und die Niers-Energie 10.000 Euro. Weitere 20.000 Euro spenden die Betreiber der beiden Windparks BW-Kevelaer und Bürgerenergie Schwarzbruch-Nord freiwillig. „Durch die Investition in die Windkraft vor Ort tragen sie zur Energiewende bei“, heißt es. Über den Fonds „Energie für Kevelaer“ möchten sie gemeinsam mit den beiden lokalen Strom- und Wasserversorgern die Vereine an dieser zukunftsorientierten Entwicklung teilhaben lassen. Ursula Baumgärtner von der BW-Kevelaer erläutert: „Die erneuerbaren Energien stehen in Kevelaer fest in der Mitte der Gesellschaft. Viele Bürger konnten wir in der Vergangenheit durch den Fonds unterstützen – sei es durch Bobby-Cars in der Kita, Notenständer im Musikverein oder Equipment beim Sportverein. Insbesondere ökologische und nachhaltige Themen sind uns als Betreiber der beiden Bürgerwindparks ein Anliegen und wir freuen uns auf zahlreiche Anträge aus diesen Bereichen.“

Alle Vereine und Verbände mit Sitz in Kevelaer können einen Antrag stellen. Wichtig ist nur, dass keine Förderung durch die Wallfahrtsstadt gegeben ist. Zudem muss der Verein berechtigt sein, eine Zuwendungsbestätigung (ehemals Spendenquittung) auszustellen. Ein formloses Schreiben an die Stadtwerke Kevelaer, Fonds „Energie für Kevelaer“, Kroatenstraße 125, mit einer kurzen Vorstellung der Maßnahme und eine genaue Kostenaufstellung genügen.

Die Antragsstellung für 2022 muss bis zum 27. Mai erfolgen. Es werden auch rückwirkend Maßnahmen gefördert, sofern diese im laufenden Jahr durchgeführt wurden. Ansprechpartner für die Fondsbildung sind Wolfgang Toonen und Melanie Hahn. Sie stehen für Fragen unter 02832 931314 oder 931311 zur Verfügung. Eine E-Mail kann an vertrieb@stadtwerke-kevelaer.de gerichtet werden.

(RP)