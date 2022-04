Praktikum der Schüler des Spee Gymnasiums Geldern : In den Berufsalltag eintauchen

Beim Klavierhaus am Niederrhein - Georg Neinhuis in Appeldorn macht Ben Schlüter sein Praktikum. Foto: Schlüter

Gelderland Die Schüler der Jahrgangsstufe EF des Friedrich-Spee-Gymnasiums absolvieren ein zweiwöchiges Praktikum in den unterschiedlichsten Berufen. Ihr Alltag verändert sich für zwei Wochen komplett, zeigt unsere Umfrage.

Von Aimée Rentelmann

Die Schüler der Jahrgangsstufe EF des Friedrich-Spee-Gymnasiums absolvieren gerade ein zweiwöchiges Praktikum in den unterschiedlichsten Berufen. Jeder geht seinen eigenen speziellen Interessen nach. Doch eins haben alle gemeinsam, ihr Alltag verändert sich für zwei Wochen komplett, denn der Berufsalltag ist ein völlig anderer als der Schulalltag.

Aimée Rentelmann absolvierte ihr Praktikum bei der RP und war auch bei Außenterminen mit dem Block dabei. RP-Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen

Auch das Finden eines Praktikumsplatzes konnte eine Herausforderung darstellen, denn erstmal musste festgestellt werden, was die eigentlichen Interessen sind und in welchem Beruf sie sich widerspiegeln. Auch die Pandemie hat es den Schülern nicht immer leicht gemacht. Viele Praktikumsplätze wurden kurzfristig abgesagt. Dann konnten die Schüler wieder von vorne anfangen und mussten sich schnell eine Alternative suchen.

Trotz der Schwierigkeiten war es schießlich doch geschafft: Alle Schüler haben sich einen Praktikumsplatz sichern können und konnten ins Praktikum starten. Für die einen ging der Weg von nun an für zwei Wochen ins Büro, ins Geschäft oder in den Kindergarten, für die anderen ging es in die Praxis, ins Labor oder in die Werkstatt und natürlich noch in ganz andere Bereiche. Jeder ist seinen eigenen Weg gegangen.

Allegra Stuwe machte ein Praktikum beim Tierarzt in Kevelaer. Foto: Allegra Stuwe

Doch jeder sammelt wichtige Erfahrungen und Einsichten, über den Beruf und seine Stärken und Schwächen. Viele lernen hier erst, wie umfassend ein Beruf ist und wie es sich anfühlt mitten im Arbeitsleben zu sein. Außerdem hilft ein Praktikum dabei, einen passenden Beruf zu finden oder einen unpassenden auszuschließen.

Thorben, ein Schüler des Gymnasiums, absolviert sein Praktikum in Geldern bei Juwelier und Augenoptik Alfons Vogel in dem Bereich Augenoptik. Dort bearbeitet er meist Aufgaben für Augenoptikerlehrlinge. Aber er übernimmt auch einfache Aufgaben, wie zum Beispiel das Säubern oder Auspacken und Einsortieren der Ware. „Bei solchen Lehrlingsaufgaben ist es sehr wichtig, genau zu arbeiten. Das heißt, dass man zum Beispiel bei dem Bearbeiten des Kunststoffs auf ein Fünftel Millimeter genau arbeiten muss. Dies hört sich sehr umständlich und schwierig an, doch ist es mit dem richtigen Werkzeug und der richtigen Anleitung gut zu schaffen“, so Thorben über seine Tätigkeiten. Weiter spricht er davon, wie ihn der Beruf begeistert und er dort seine Stärken nutzen und an seinen Schwächen arbeiten kann.

Allegra Stuwe hat ihre Interessen in dem Beruf des Tierarztes wieder gefunden und absolviert ihr Praktikum in der Tierarztpraxis Dr. Stephan Egen in Kevelaer. Dort führt sie spannende Tätigkeiten aus, wie bei Behandlungen helfen und Blut abnehmen, Impfungen verabreichen und Ultraschalluntersuchungen mit durchführen. Auch bei den Operationen darf sie helfen und Venenzugänge legen, das Tier beatmen und in Narkose legen. Natürlich gibt es, wie in jedem Beruf auch nicht so spannende Aufgaben, wie das Lager einräumen und den Bestand prüfen, benutztes Besteck aus Operationen reinigen und sterilisieren und Behandlungsräume vorbereiten. Doch auch diese Aufgaben bereiten ihr Freude. Weiter spricht sie von einem guten Arbeitsklima und dass sie viel Neues lernt, was ihr auch privat hilft. Zudem lernt sie was für eine Ausbildung oder welches Studium sie für diesen Beruf benötigen würde.

Beim „Klavierhaus am Niederrhein“, bei Georg Neinhuis in Appeldorn, macht Ben Schlüter sein Praktikum. Die Werkstatt ist für alles zuständig, was sich um Klavier- und Flügelrestauration, Klavier und Flügel stimmen, Verleih, Verkauf und Transport dreht. Durch das Praktikum versucht er einen Einblick in den Beruf des Klavierbaumeisters zu erlangen. Ben spricht davon, wie lehrreich und interessant seine Arbeit in der Werkstatt ist. Er hat sich schon viele Restaurationstechniken und viel schreinerisches Fachwissen aneignen können. „Jetzt könnte ich gefühlt ein Klavier alleine restaurieren“, so Ben über sein erlerntes Wissen.

Moritz Tenbergen geht in seinem Praktikum dem Beruf des Physiotherapeuten nach. Dies kann er im Leistungszentrum Niederrhein in Kamp-Lintfort.