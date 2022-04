Grundschule in Kevelaer : Hallensporttag begeistert die Hubertus-Schüler

Grundschule in Kevelaer

Kevelaer Im vergangenen Jahr musste der beliebte Hallensporttag an der St.-Hubertus-Grundschule Kevelaer ausfallen. Umso größer war die Freude bei den Kindern, dass er jetzt wieder stattfinden konnte.

Der Hallensporttag hat an der St.-Hubertus-Grundschule eine lange Tradition. An vielen unterschiedlichen Stationen können die Kinder sich ausgiebig bewegen. Dabei steht der Spaß an erster Stelle.