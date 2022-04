Steigende Energiepreise : Bundesrat stimmt Heizkostenzuschuss für Geringverdiener zu

Berlin Nach Angaben der Regierung profitieren von dem Zuschuss rund 2,1 Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Das Geld soll ohne Antrag direkt auf die Konten überwiesen werden. Wer Anspruch auf welche Summe hat.

Millionen Menschen in Deutschland bekommen wegen der hohen Energiepreise einen einmaligen Heizkostenzuschuss. Der Bundesrat ließ das entsprechende Gesetz, das bereits im Bundestag beschlossen wurde, am Freitag in Berlin passieren. Demnach soll ein Ein-Personen-Haushalt, der Wohngeld bezieht, 270 Euro erhalten, ein Zwei-Personen-Haushalt 350 Euro, für jedes weitere Familienmitglied gibt es 70 Euro. Studierende und Auszubildende, die staatliche Hilfen erhalten, haben Anspruch auf einmalig 230 Euro.