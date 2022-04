Heimatverein Wassenberg teilt Spende : Vereine wollen Mundart erhalten

Wassenberg Der Heimatverein Wassenberg teilt Spende mit dem Heimatverein der Erkelenzer Lande, dem Heimatverein Wegberg-Beeck und dem Historischen Verein Wegberg.

Das geschah nicht einfach so. Wie Walter Bienen, der Vorsitzende des Heimatvereins Wassenberg, bei der Übergabe erklärte, wünsche er sich im besten Fall eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Mundart. Darüber hinaus kündigte er an, die Spende nicht vollständig beim Heimatverein zu belassen, sondern befreundete Vereine daran teilhaben zu lassen. Bienen lud nun Rita Hündgen, die Vorsitzende des Heimatvereins der Erkelenzer Lande, sowie Georg Wimmers vom Heimatverein Wegberg-Beeck und Hermann-Josef Heinen vom Historischen Verein Wegberg nach Wassenberg ein. Im Gepäck hatte Bienen drei Schecks in Höhe von jeweils 700 Euro. „Das ist nicht selbstverständlich, dass man so großzügig bedacht wird“, merkten Hündgen, Wimmers und Heinen übereinstimmend an und dankten den Wassenbergern.

In der Tat beschäftigen sich auch die Erkelenzer, Beecker und Wegberger mit der Mundart. Ist es in Erkelenz Theo Schläger, der im Arbeitskreis Mundart größte Bemühungen zeigt, „op platt“ zu sprechen und so ein Kulturgut zu erhalten, so ist es beim Historischen Verein beispielsweise die „Klängerstu‘ef“, in der Geschichten und Lieder vorgetragen werden. Karl Bertrams ist in Wegberg einer der eifrigen Mundart-Protagonisten. Wie das bei den Beeckern aussieht, präsentierte Georg Wimmers live und eindrucksvoll mit der Gitarre, wie sich die Mundart auch auf musikalische Art festhalten lässt.