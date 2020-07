Vandalismus in Borth : Polizei sucht eine Frau, die fünf Autos verkratzte

So wie auf diesem Symbolfoto sind auch am Grietweg Autos verkratzt worden. Foto: dpa/Angelika Warmuth

Rheinberg-Borth Eine Anwohnerin des Grietwegs traute am Samstag gegen 18.30 Uhr ihren Augen nicht, als sie aus dem Fenster ihres Hauses im Ortsteil Borth schaute: Sie sah eine ihr unbekannte Frau, die dort am Straßenrand geparkte Autos zerkratzte.

Die Zeugin rannte aus dem Haus und schrie die Frau an, die daraufhin in Richtung Weidenweg weglief. Ihr Ehemann verfolgte die unbekannte Frau, verlor sie nach Angaben der Polizei jedoch aus den Augen. Die Polizi stellte anschließend fest, dass mindestens fünf Autos zerkratzt waren. Eine Fahndung nach der Frau verlief erfolglos, weshalb die Polizei Zeugen um Hinweise bittet. So wird die Täterin beschrieben: 40 bis 45 Jahre alt, ca. 1,65 Meter groß, bekleidet mit einer grauen Kapuzenjacke, die sie über den Kopf gezogen hatte und einer Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite. Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Telefon 02843 9276-0.