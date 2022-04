Beruflicher Nachwuchs : Lemken-Trio im Bundes-Finale

Alpen Azubis aus der Lemken-Lehrwerksatt in Alpen holen mit der Mini-Hacke auch den Landestitel bei Jugend forscht. Nun fahren sie nach Lübbeck und hoffen auch da auf Erfolg.

Die selbstfahrende Mini-Hacke aus dem Ausbildungsstall des Ackerbauspezialisten Lemken in Alpen fährt weiter in der Erfolgsspur und hat im Wettbewerb Jugend forscht im Fachgebiet „Arbeitswelt“ nach der Regionalmeisterschaft auch den Landestitel gewonnen. Nils Wetzels (19), Tom Conrad (20) und Vincent van Husen (19) gehen mit ihrem elektrobetriebenen, intelligenten Unkrautbekämpfer, der auf umweltverträgliche Mechanik setzt, nun auf Bundesebene an den Start. Das hat Unternehmerschaft Niederrhein als Ausrichter des Regionalwettbewerbs am Freitag mitgeteilt.

Das Alpener Trio muss mit seinem rustikalen Boliden in den Norden der Republik reisen. Das Finale auf Bundesebene, also die Deutsche Meisterschaft der jungen Forscher, findet vom 26. bis 29. Mai in der Musik- und Kongresshalle Lübeck statt. Anders als die beiden ersten Runden, die alle in digitaler Form ausgetragen wurden, diesmal in Präsenz. Das soll auch den direkten wissenschaftlichen Austausch vor Ort möglich machen. Die Mini-Hacke zur mechanischen Unkrautbekämpfung im Gemüseanbau im mittelständischen Bereich hat die Jury überzeugt. Das Trio hat die Hacke so konzipiert, dass ihre Hackmesser beim Ertasten der Pflanze einfahren und sie somit nicht beschädigen. Nun wollen die drei vom Niederrhein auch im Finale überzeugen.