Kostenpflichtiger Inhalt: Ferienspaß in Veen : Ein Gefühl von Ferienlager – nur anders

Wie auf der Sommerkirmes: Jan und Louisa drehen ihre Runden im Reifen auf der seifigen Piste. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Alpen-Veen Corona sorgt für ein Novum: Erstmals in der mehr als 40 Jahre langen Geschichte der Ferienaktivitäten bleiben die Kinder in Veen. Sie müssen sich an Regeln halten. Am Anfang zählt der olympische Gedanke. Die Freude ist spürbar.