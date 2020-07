Unternehmen in Rheinberg : Neuer Standort für die Strickmaschinen

Rheinberg Das Rheinberger Textilunternehmen Bache Innovative ist umgezogen. Seit März werden im Gewerbegebiet Winterswick Spitzenprodukte hergestellt – zu Beginn der Corona-Pandemie auch Mund- und Nasenschutz-Masken.

Jeder Winkel des alten Firmengebäudes an der Bahnhofstraße 99 war bis unter die Decke gefüllt. „Weiteres Wachstum war völlig ausgeschlossen“, erinnert sich Strickwarenproduzent Thorsten Bache. Zudem waren die Räumlichkeiten in die Jahre gekommen und entsprachen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Mehr als zwei Jahre hat der Unternehmer nach einem neuen Gebäude beziehungsweise Areal für sein Unternehmen Bache Innovative gesucht. Im Gewerbegebiet Winterswick wurde er schließlich fündig.

Seit Anfang März laufen die Strickmaschinen in einer etwa 800 Quadratmeter großen Halle an der Industriestraße 4. Auf weiteren 250 Quadratmetern finden sich Büros, ein großer Konferenzraum sowie ein großzügiges Foyer mit Show-Room-Charakter. Dabei hatte der 49-jährige Unternehmer – am 18. Juli wird Thorsten Bache 50 – die Hoffnung schon fast aufgegeben, in Rheinberg ein geeignetes Grundstück oder Gebäude für neue Produktions- und Geschäftsräume zu finden. „Es gab einfach nichts Passendes“, so Bache.