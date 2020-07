Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten NRW : Salz-Initiative hat viele Fragen

Rheinberg/Xanten/Alpen Die Bürgerinitiative legt Politikern einen Katalog vor und bittet um Stellungnahmen.

Die Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten NRW möchte mit einem Fragenkatalog an die Lokalpolitik auf die Umstände zum Salzabbau aufmerksam machen. Im Kommunalwahlkampf möchte man dem Wähler eine Orientierung geben. „Wir haben seit der Gründung 2015 sehr viele Mitglieder gewonnen, die sich durch den Salzbergbau benachteiligt sehen“, schreibt Karl Krebber-Hortmann, stellvertretender Vorsitzender der Bürgerinitiative. „Durch die jetzt angekündigte Erweiterung des Salzbabbaus sind wir jetzt über 1600 Mitglieder stark. Wir erwarten nun Stellungnahmen.“ Um diese Fragen an die Politik geht es:

Rechtssicherheit Im Gegensatz zum Steinkohlebergbau gibt es im Salzbergbau keine Schiedsstelle und es gibt keine Rechtsschutzversicherung, die die Risiken einer Klage gegen ein Bergbauunternehmen übernehmen will. Was möchten Sie tun, dass die Schäden oder eine Wertminderung der Liegenschaft der Bürger, unabhängig geprüft, neutral bewertet und angemessen reguliert werden?

Infrastruktur In NRW werden weiterhin Straßenausbau-Gebühren erhoben. Andererseits werden Schäden an Bahnlinien, Straßen, Wegen und an Netzwerken (Strom, Gas etc.) entstehen. Wie stellt die Politik sicher, dass die Kosten dafür differenziert betrachtet werden? Wie wird sichergestellt, dass die Bürger nicht für die Folgen zahlen müssen?