Wirtschaft am Niederrhein : CDU bohrt dicke Bretter im Salzbergbau

Niederrhein Alpens Parteichef Sascha van Beek und Fraktionsvorsitzender Sascha Buchholz haben mit Beteiligten und Behörden gesprochen und kommen zu dem Schluss: Es sollte eine neutrale Schiedsstelle zur Schadenbewertung geben.

Im Sommer haben Sascha van Beek, CDU-Parteichef in Alpen, und Fraktionsvorsitzender Sascha Buchholz Gespräche mit Bürgerinitiativen, Ministerien, Behörden und betroffenen Unternehmen geführt, um sich ein umfassendes Bild vom Salzbergbau am Niederrhein zu machen. Dabei haben sie „keinen plausiblen Grund gehört, warum die Salzbergbau-Unternehmen einer unabhängigen Schlichtungsstelle nicht beitreten sollen“, so Sascha van Beek, der im Mai für den Landtag kandidiert.

Begonnen haben die Gespräche im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Auf Referatsleiterebene wurde dort hauptsächlich über die Verjährung von Ansprüchen gesprochen. Die Bürgerinitiative fordere „eine langfristig gesicherte finanzielle Rücklage zum Ausgleich der Ewigkeitslasten über die aktive Salzabbauphase hinaus“. Ansatz sei dabei, „die gesetzliche Verjährung auf die Dauer möglicher Schadensauswirkungen anzupassen“. Doch nach Einschätzung von Sascha Buchholz lasse sich das momentan nur schwer umsetzen. „Für mich stellt es sich so dar, dass beim komplexen Gesetzgebungsprozesses der Schuldrechtsreform in der Abstimmung zwischen Wirtschafts- und Justizministerium das Sonderthema Salzbergbau schlicht vergessen wurde“, sagt der Jurist.

Rechtsstreit Ein sich abzeichnendes Verfahren vor Gericht könnte mehr Klarheit bei der Schadenregulierung bringen. Im Mai 2015 platzte in der Kirche St. Peter in Büderich der geflieste Boden im Mittelschiff auf. Die Kirchengemeinde St. Ulrich sieht sich nun im Beweissicherungsverfahren bestätigt, dass Bergsenkungen ursächlich für den Schaden sind. Anwalt Michael Terwiesche, der den Kirchenvorstand vertritt, geht davon aus, dass er noch im Frühjahr Klage gegen Cavity einreichen werde.

Vom Besuch im Bergwerk in Borth haben die beiden CDU-Politiker den Eindruck mitgenommen, dass K+S bemüht sei um Transparenz und Information. „Man will einvernehmliche Lösungen finden“, so Sascha van Beek. Dieser Weg sei auch richtig, um den Abbau des wichtigen Rohstoffs und die Arbeitsplätze am Niederrhein zu sichern, so der Landtagskandidat.