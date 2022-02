Verärgerung in Rheinberg und Alpen : Wilder Müll in der Stadt geht alle an

Müll entlang des Weges zwischen der Fossastraße und der Königsbergerstraße am Moersbach. Foto: Uwe Plien

Rheinberg/Alpen Mit den ersten Sonnenstrahlen in dieser Wochen kamen auch Klagen über Müll im öffentlichen Raum. Unter anderem wurde gefragt, was aus dem Müllsammeltag der Stadt Rheinberg geworden ist.

Elisabeth Krispien aus Rheinberg ärgert sich oft, wenn sie in der Stadt spazieren geht. Inzwischen nutzt sie den Rollator als Gehhilfe, wenn sie ihre Runden dreht. Dabei falle ihr regelmäßig auf, wie verdreckt und vermüllt viele Wege sind. Ganz besonders schlimm sei es auf dem Weg entlang des Moersbachs zwischen der Fossastraße und der Königsberger Straße. Und tatsächlich: Auch wir entdeckten dort bei einem Rundgang unzählige Dinge, die dort nicht hingehören: leere Flaschen, Kaffeebecher, Milchtüten, Verpackungen aller Art und, und, und.

Sie habe ja Verständnis dafür, dass die Mitarbeiter des Dienstleistungsbetriebs nicht alles wegräumen können, was andere Leute achtlos liegen lassen, sagt Elisabeth Krispien. Aber die Stadt müsse doch zumindest initiativ tätig werden und zum Beispiel Müllsammeltage anbieten, wie es sie früher regelmäßig im Frühjahr gab. Sie habe jedenfalls den Eindruck, dass es den Menschen zunehmend egal sei, wie es in der Stadt aussehe. Beirren lassen will sie sich davon jedenfalls nicht: „Ich sammle den Müll weiterhin ein, auch wenn ich schlecht laufen und mich kaum noch bücken kann“, sagt sie.

Gleich mehrfach sprachen uns in dieser Woche Leser auf das Müllproblem im öffentlichen Raum an. Meist verbunden mit den Fragen, warum alles achtlos weggeworfen werde und warum das Eigentum anderer Leute nicht respektiert werde. So ärgerte sich ein Rheinberger darüber, dass zahlreiche Verkehrs- und Hinweisschilder in der Stadt mit Aufklebern übersät seien.

Und ein Alpener versteht nicht, warum die Gemeinde Alpen viel Aufwand betreibt und eine Menge Geld ausgibt, um ihren Dorfmittelpunkt zu verschönern und zu möblieren, aber an der Motte am Ortsrand sehe es aus „wie Hulle“ – da liege alles voller Müll, die Bauzäune seien mitunter umgeworfen und nichts passiere. Man sollte sich endlich mal um den Burghügel kümmern, findet der Mann.

Die Leute haben recht: Ein schöner Start in den hoffentlich bald beginnenden Frühling ist das nicht. Jeder sollte sich an die eigene Nase fassen und auch mal Zivilcourage zeigen. Sprich: Diejenigen, die etwas auf die Straße oder ins Gebüsch werfen, freundlich darum bitten, ihren Müll mitzunehmen und in den nächsten Mülleimer zu werfen.

Uwe

Plien

Ihre Meinung? Schreiben Sie mir! uwe.plien@rheinische-post.de

(up)