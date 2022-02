Ehrung in Rheurdt : Großer Einsatz für das Wohl der Gemeinde

Der Bürgermeister außer Dienst, Klaus Kleinenkuhnen, belkam den Ehrenring der Gemeinde von Agnes Teilmans überreicht. Foto: Gemeinde Rheurdt

Rheurdt Klaus Kleinenkuhnen erhielt den goldenen Ehrenring der Gemeinde. Im Mittelpunkt der Laudatio für den langjährigen Rheurdter Bürgermeister stand ein Zitat.

„Teamfähigkeit, gute Menschenführung, Respekt, Verlässlichkeit in seinen Aussagen, Ehrlichkeit in Gesprächen mit Menschen, Transparenz im Handeln und eine ausgeprägte Bürgernähe sind gelebte Charaktereigenschaften von Klaus Kleinenkuhnen.“ Dieses Zitat eines Rheurdter Bürgers stellte Bürgermeister Dirk Ketelaers in den Mittelpunkt seiner Laudatio, die er in der vergangenen Woche aber nicht selber hielt, da er nicht an der Ratssitzung teilnehmen konnte. Deshalb übernahm seine Stellvertreterin Agnes Teilmans die Rolle der Laudatorin. Sie überreichte Klaus Kleinenkuhnen nicht nur den goldenen Ehrenring der Gemeinde Rheurdt, sondern auch einen farbenfrohen Blumenstrauß für seine Frau Hannelore.

„Politisch nicht korrekte Winkelzüge waren ihm ein Graus“, zitierte Bürgermeister Dirk Ketelaers den Rheurdter weiter, nachdem am 26. Januar in der Rheinischen Post die Ehrung seines Vorgängers bekanntgemacht worden war. „Abgehobenheit war ihm fremd und Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde eine besondere Verpflichtung“, hieß es weiter. Der Einsatz von Klaus Kleinenkuhnen „sei weit über das normale Maß“ hinausgegangen. Er habe ein „außerordentliches Engagement“ gezeigt. Und er habe sich gekümmert. Deshalb erhalte er für seine „hervorragende Verdienste um das Wohl der Gemeinde“ den goldenen Ehrenring. So hieß es in der Laudatio.

Info Klaus Kleinenkuhnen: Stationen und Projekte Werdegang 1976 trat er den Dienst bei der Gemeinde Rheurdt an. Von 1980 bis 1993 war er Leiter der Bauverwaltung, von 1993 bis 1999 Leiter der Bauverwaltung und der Allgemeinen Verwaltung. Von 1999 bis 2004 leitete er den Fachbereich Zentrale Dienste und Bürgerservice, bevor er von 2004 bis 2020 Bürgermeister war. Projekte Er regte viele Projekte an und brachte sie auf den Weg, wie zum Beispiel den Umbau der Hauptschule, die Weiterverwendung der Grundschulen in Rheurdt und Schaephuysen, den Kauf der Bankgebäude, den Umbau des Bürgermeister-Beelen-Platzes, den Umbau des Sportplatzes Rheurdt, den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses Rheurdt oder die Sicherung der finanziellen Basis der Gemeinde für die Zukunft.

Der ehemalige Bürgermeister, der das Amt in den Jahren von 2004 bis 2020 inne hatte, gab diesen Dank an seine Frau „Hanni“ weiter, außerdem an die Ratsmitglieder sowie an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rheurdter Rathaus. „Ohne sie wäre ein Bürgermeister ziemlich alleine“, sagte der 69 Jahre alte Rheurdter, nachdem er ausgezeichnet worden war und die Ratsmitglieder lange applaudiert hatten. „Zusammen kann man viel bewegen. Wir haben an der Zukunft der Gemeinde gearbeitet“, betonte er.

Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung vom 27. Oktober 2021 im nichtöffentlichen Teil beschlossen, den parteilosen Bürgermeister außer Dienst auszuzeichnen, wie zuvor von der CDU-Fraktion beantragt worden war. „Mit Engagement und Verantwortungsbewusstsein, gewürzt mit dem ihm eigenen Humor hat er unsere Gemeinde mit Umsicht und Geschick weiterentwickelt und ein gesundes und wohlbestelltes Haus hinterlassen“, begründete die CDU-Fraktion die Auszeichnung, die auch schon sein Amtsvorgänger Karl-Heinz Rickers erhalten hatte.