Umfragen zur NRW-Landtagswahl 2022 : CDU in neuer Forsa-Umfrage vorne - Grüne bei 18 Prozent

Interaktiv Düsseldorf Am 15. Mai wählt Nordrhein-Westfalen einen neuen Landtag - und damit auch einen neuen Ministerpräsidenten oder eine Ministerpräsidentin. Die CDU darf sich laut jüngster Umfrage Hoffnungen machen, künftig stärkste Kraft in NRW zu sein. Was die aktuelle Meinungsforschung sonst zur NRW-Wahl 2022 verrät.

Nach dem Rückzug von Armin Laschet (CDU) hat Hendrik Wüst übergangsweise als NRW-Ministerpräsident übernommen. Ob der bisherige Verkehrsminister auch über den Mai 2022 hinaus bedeutsamster Politiker des Landes bleiben kann? Das wird die Landtagswahl zeigen. Auf dem Weg dahin begleiten regelmäßige repräsentative Umfragen der vielen Meinungsinstitute den Wahlkampf. Dazu gehören unter anderem Forsa, Infratestdimap, YouGov oder Insa, die im Auftrag verschiedener Medien - auch der Rheinischen Post - die Menschen im Land nach ihrer politischen Wahlstimmung befragen.

Wir zeigen an dieser Stelle die neusten Umfrage-Ergebnisse, berechnen eine daraus resultierende Zusammensetzung des Landtag und schauen, wie deutlich die aktuellen Umfrage-Ergebnisse von den faktischen Ergebnissen der Wahl 2017 abweichen. Und wir zeigen Ihnen den Umfrage-Verlauf der letzten vier Jahre. Quelle für alle Umfragen ist die Seite wahlrecht.de.

Aktuelle Umfrage-Ergebnisse zur NRW-Landtagswahl 2022

Die jüngste Umfrage wurde am 09.02.2022 vom Meinungsforschungsinstitut Forsa veröffentlicht. Das Ergebnis der Umfrage zeigt, dass die Union aus CDU und CSU mit 29 Prozent die stärkste Kraft im Parlament wäre. Dahinter folgen die übrigen Parteien. So kommen die Grünen in der Umfrage auf 18 Prozent, der SPD gaben 27 Prozent der Teilnehmenden ihre Stimme. Die FDP käme auf neun Prozent, die AfD auf sieben Prozent und die Linke auf vier Prozent. Sonstige Parteien würden sechs Prozent der Stimmanteile erhalten. Die Umfrage wurde im Zeitraum zwischen dem 26.01. und dem 02.02. durchgeführt, insgesamt nahmen 2006 Menschen an der repräsentativen Befragung teil.

In einer vorangegangenen Umfrage des Instituts INSA, veröffentlicht am 03.02.2022, kam die SPD mit 28 Prozent auf das beste Ergebnis. Die CDU erhielt 26 Prozent der Stimmen, die Grünen kamen auf 14 Prozent. Der Anteil der FDP-Wähler unter den 2.000 Befragten lag bei zwölf Prozent, die AfD kam demnach auf acht Prozent, die Linken auf vier Prozent. Sonstige Parteien erhielten acht Prozent der Stimmen.

Wie zuverlässig sind Umfragen zur NRW-Landtagswahl 2022?

Umfragen zur Landtagswahl beschäftigen sich allesamt mit der Frage, welche Partei die Menschen wählen würden, wenn am nächsten Sonntag Wahl wäre. Dabei geht es nicht um die Frage, ob dies mit der Erst- oder der Zweitstimme geschehen würde. Mit der Erststimme wird ein Direktkandidat aus dem jeweiligen Wahlkreis gewählt, die diesen Wahlkreis dann direkt im Landtag vertritt. Mit der Zweitstimme wird die Partei gewählt. Sie entscheidet darüber, wie hoch der Sitzanteil der Parteien über der fünf-Prozent-Hürde im Landtag ist.

Die Meinungsforschungsinstitute selbst betonen immer wieder, dass das eigentliche Wahlergebnis nur bedingt vorausgesagt werden kann. Das Institut infratest dimap stellt dazu klar: "Nicht nur legen sich immer mehr Wähler kurzfristiger vor einer Wahl fest, auch hat die Bedeutung der letzten Wahlkampfphase mit der gezielten Ansprache von unentschlossenen und taktischen Wählern durch die Parteien zugenommen."

Was Sie zur Landtagswahl 2022 in Nordrhein-Westfalen wissen müssen

Die Landtagswahl am 15. Mai 2022 wählt den 18. Landtag in der Nachkriegsgeschichte Nordrhein-Westfalens. Erwartet wird, dass die CDU mit NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst als Spitzenkandidat ins Rennen um das Ministerpräsidenten-Amt geht. Als Konkurrent von Seiten der SPD dürfte Landesparteichef Thomas Kutschaty ins Rennen gehen. Die Nominierungen stehen jedoch bei beiden Parteien noch aus. Die Grünen wollen ihre Entscheidung bis Ende des Jahres treffen. Anders die FDP: Die Liberalen haben bereits den amtierenden Vize-Ministerpräsident und Familienminister Joachim Stamp als Top-Kandidaten nominiert. Bei Linken und AfD ist die Entscheidung über eine Spitzenkandidatur noch offen.

Das Wahlgebiet ist in 128 Wahlkreise eingeteilt. Hier werden mit der Erststimme die jeweiligen Direktkandidaten für den Landtag gewählt. Mit der Zweitstimme wird bestimmt, ob eine Partei in den Landtag einziehen darf - erforderlich sind dafür mindestens fünf Prozent Zweistimmenanteil. Aus dem Zweitstimmen-Ergebnis berechnet sich außerdem die Anzahl der Sitze, die jede Partei im Landtag erhält. Aktuell sind 199 Abgeordnete im Landesparlament vertreten.

Wahlberechtigt ist jeder, der am Wahltag volljährig ist, einen deutschen Pass besitzt und mindestens 16 Tage vor dem Wahltag einen Erstwohnsitz in NRW angemeldet hat. Laut Landeswahlleiter sind 2022 rund 13,2 Millionen Menschen wahlberechtigt. Jeder Wahlkreis soll ähnlich viele Wahlberechtigte vertreten. Dieses Kriterium für die Einteilung gilt 2022 erstmals: In der Vergangenheit wurden die Wahlkreise auf Grundlage der Einwohnerzahl eingeteilt. Daher sind Großstädte wie Köln oder Düsseldorf in mehrere Wahlkreise geteilt, während ländliche Regionen nur durch einen oder zwei Kreise vertreten werden.

Natürlich kann auch bei der NRW-Landtagswahl 2022 wieder am Wahltag aber auch bereits vorher per Briefwahl abgestimmt werden. Dafür muss bis zum 13. Mai um 18 Uhr ein entsprechender Antrag bei der Gemeinde gestellt werden. Der Wahlbrief muss dann am Wahltag bis 18 Uhr beim zuständigen Wahlamt vorliegen. Wer seine Briefwahl-Unterlagen nicht im Vorfeld der Wahl abschickt, kann die Unterlagen auch am Wahltag noch persönlich abgeben.

Die Wahllokale schließen am 15. Mai 2022 um 18 Uhr, anschließend beginnt die Auszählung. Zum selben Zeitpunkt werden die ersten Prognosen der Meinungsinstitute veröffentlicht - diese basieren auf Umfragen vor den Wahllokalen. Gegen 18.30 Uhr kann mit einer ersten Hochrechnung - basierend auf dem Zwischenstand der Auszählung - gerechnet werden, mit einem vorläufigen Endergebnis ist nicht vor den frühen Morgenstunden des Folgetags zu rechnen. 2017 stand dieses Ergebnis erst um 4 Uhr morgens fest.

Am Abend der NRW-Wahl 2022 finden Sie an dieser Stelle die aktuellen Prognosen, Hochrechnungen und später auch das vorläufige Endergebnis.

Wie die Landtagswahl 2017 in Nordrhein-Westfalen ausging

TRANSPARENZ Automatisch geschriebener Artikel Dieser Text wurde auf Basis aktueller Umfragedaten zur Landtagswahl 2022 automatisch generiert. Die Daten werden dabei vom Portal wahlrecht.de übernommen. Daten und Text aktualisieren sich täglich. Sie haben einen Fehler entdeckt? Mailen Sie uns: cvd@rp-online.de

Am 14. Mai 2017 wählte Nordrhein-Westfalen die CDU zur stärksten Kraft im Landtag und damit auch ihren Spitzenkandidat Armin Laschet zum neuen Ministerpräsidenten - dem insgesamt zehnten Mann an der Spitze des Landes. Laschet löste Hannelore Kraft (SPD) ab, die 2012 als erste Frau in der Geschichte Nordrhein-Westfalens zur Ministerpräsidentin gewählt wurde.

Die CDU erhielt damals mit 33 Prozent Zweistimmen das beste Ergebnis aller Parteien und kam auf 72 Sitze im Landtag. Die SPD verlor gegenüber der 2012er Wahl mehr als acht Prozent und rutschte von 39,1 auf 31,2 Prozent (69 Sitze). Seither sind die Sozialdemokraten die stärkste Oppositionskraft. Koalitionspartner der CDU wurde die FDP, die auf 12,6 Prozent (28 Sitze) kam. Neben der SPD in der Opposition sind die Grünen, die auf 6,4 Prozent (14 Sitze) kam, und die AfD. Die rechtspopulistische Partei zog 2017 erstmals in den NRW-Landtag ein, sie erhielt 7,4 Prozent (16 Sitze) aller Zweitstimmen.

Alle weiteren Informationen zum politischen Geschehen in Nordrhein-Westfalen finden Sie auf unserer Landespolitik-Seite, weitere Informationen zur Landtagswahl 2022 haben wir auf unserer Landtagswahl-Seite für Sie gesammelt.

(cbo)