Auch Betontod aus Rheinberg liefern ein Rezept : Harte Kost aus der Punkrock-Küche

Rheinberg In diesem Kochbuch finden sich 80 Rezepte von 70 Bands, Künstlern und Labels aus der Punkszene. Auch die Musiker von Betontod aus Rheinberg haben sich an den Herd gestellt.

Können Punkrocker kochen? Oder lässt sich ihre musikalisch eher schlichte Rezeptur auf die Speisenzubereitung übertragen? Drei Akkorde, drei Zutaten? Heißt knallharte Schlagzeugbeats und wildes Gitarrengeschrammel übersetzt in Küchensprache: immer nur Currywurst Pommes extra scharf und schnell ein Pils hinterher gekippt? Verzerrer-Auflauf gut durchgesenst an Irokesenschnitt(lauch)?

Von wegen! Die Punks der Nation sind wahre Küchenprofis. Naja, nicht alle, aber doch viele. Sie punkschnibbeln und rockwürzen mit Kreativität und Geschmack. So kann man es jedenfalls in „Harte Kost – das Punkrock Kochbuch“ nachlesen. In diesem neuen Werk geben mehr als 70 Bands, Künstler und Labels aus der Punkszene mit 80 Rezepten einen Einblick in ihre Kochkünste und geben ihre Lieblingsleckereien preis. Szene-Promis wie Abstürzende Brieftauben, Broilers, Slime, UK Subs, Peter and the Test Tube Babies und sogar die Toten Hosen sind ebenso dabei wie Bands mit schmackhaften Namen wie Bärchen und die Milchbubis, Kollektiver Brechreiz, Trinkteufel und Soko Durst. Aus der Niederrheinecke haben die Duisburger Dödelhaie und die Rheinberg-Helden von Betontod den heimischen Induktionsherd heiß laufen lassen oder haben Fleisch und Gemüse auf ihren sechssaitigen Eierschneidern gegrillt.