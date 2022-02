Ein Fahrplan durch die Schwangerschaft : Eltern aus Xanten geben Tipps – unterwegs zu neuem Leben

Alexander (v.l.) und Jessika Cornelißen mit Sohn Louis sowie Natascha Wyglenda mit Maximilian geben Tipps rund um die Schwangerschaft. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Während das Ungeborene wächst, stehen für werdende Eltern viele Termine an: Arztbesuche, Besorgungen, Anträge und mehr. Wir haben zum Start unserer Serie rund ums Baby Mütter und Väter nach einem Fahrplan durch die Schwangerschaft befragt.

Einen Tipp schicken sie vorneweg: Man sollte sich in der Schwangerschaft nicht verrückt machen lassen, sondern die neun spannenden Monate genießen. Eine Zeit, die Jessika (27) und Alexander (29) Cornelißen aus Xanten erst kürzlich erleben durften. Ihr Sohn Louis ist gerade mal vier Wochen alt. „Frisch geschlüpft“, wie der stolze Papa sagt. Auch Natascha Wyglenda (36) aus Xanten ist Jung-Mama. Ihr Liebling Maximilian erblickte vor knapp vier Monaten das Licht der Welt. Wir haben mit den jungen Eltern über ihre Erfahrungen in der Schwangerschaft gesprochen und nach den wichtigsten Stationen der 40 Wochen gefragt.

4. bis 8. Woche

Ein handelsüblicher Schwangerschaftstest kann in der vierten Schwangerschaftswoche (SSW) erstmals positive Rückmeldung geben. Danach steht ein Termin beim Gynäkologen an, um das Ergebnis offiziell zu bestätigen. Sofern es keine Beschwerden gibt, empfiehlt sich ein Arztbesuch ab der fünften SSW. Dann kann direkt die erste von standardmäßig zehn Vorsorgeuntersuchungen gemacht werden, bei denen zum Beispiel Blutdruck und Gewicht notiert werden, der Urin auf Bakterien sowie Eiweiß- und Zuckergehalt untersucht wird. Nach der ersten Vorsorgeuntersuchung gibt es den Mutterpass, der wichtige Daten der Mutter, darunter Blutgruppe, Allergien, Impfungen enthält und im Verlauf der Schwangerschaft ergänzt wird. Bis zur 32. SSW finden die Untersuchungen alle vier Wochen statt, ab der 33. SSW im zweiwöchigen Rhythmus.

Den jungen Eltern zufolge sollte zudem „so früh wie möglich“ eine Hebamme gesucht werden. Denn die Nachfrage sei groß und das Angebot rar. Sie empfehlen dafür die sechste SSW. Allen voran, wenn das Geburtsdatum im Sommer liegt. „Eine Bekannte ist im Juni ausgezählt und hat große Probleme, eine Hebamme zu finden, weil dann viele im Urlaub sind“, sagt Jessika Cornelißen. Sie selbst habe erst in der elften SSW mit der Suche begonnen. „Meine Hebamme hatte zu dem Zeitpunkt aber nur noch einen Platz frei, und ich musste mich entscheiden, ohne sie vorher kennengelernt zu haben.“

Dabei, so ergänzt Natascha Wyglenda, müsse gerade bei einer Hebamme das Vertrauensverhältnis stimmen. „Man sollte jemanden wählen, mit dem man auf einer Wellenlinie liegt“, sagt sie. „Schließlich entblößt man sich vor dieser Person total“, bestätigt Cornelißen. Die jungen Eltern hatten Glück und fanden ihre Hebammen auf Empfehlung befreundeter Mütter. „Die Internetpräsenz von Hebammen ist grausam“, sagt die 27-jährige Xantenerin. Auf der Internetseite des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (www.gkv-spitzenverband.de) kann man eine Hebammen-Liste mit Kontaktdaten für seine Region finden, gibt Natascha Wyglenda als Tipp. Doch diese Liste enthalte nur wenige Infos. Und die Leistungen variierten stark. „Es gibt zum Beispiel Hebammen, die nur die Nachsorge übernehmen. Das heißt, man sieht sie das erste Mal nach der Entbindung“, erklärt die 36-Jährige.

Die Xantener hatten sich bei ihren Hebammen auch für die Schwangerschaftsbegleitung entschieden. Laut Alexander Cornelißen hat das einen großen Vorteil: „In den ersten Wochen haben wir gegoogelt, was man in der Schwangerschaft essen und trinken sollte und was nicht, und waren dann erst recht verunsichert“, sagt der Vater. „Die Hebamme gibt einem Sicherheit. Deshalb ist es sinnvoll, sie so früh wie möglich an der Seite zu haben.“ Viele Hebammen bieten auch Geburtsvorbereitungskurse an, um die man sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls bemühen sollte.

9. bis 14. Woche

Zwischen der neunten und zwölften SSW steht der erste von drei Ultraschallterminen an. Dabei kontrolliert der Arzt die Lage und das Wachstum des Embryos. Anhand der Daten können der Geburtstermin und die voraussichtliche Größe des Babys bei der Geburt errechnet werden. Bei dieser Untersuchung lassen sich auch erstmals die Herztöne hören und feststellen, ob eventuell Mehrlinge unterwegs sind.

Als zusätzliche Leistung (kostenpflichtig) ist in der zwölften bis zur 14. SSW ein sogenanntes Ersttrimester-Screening möglich. Bei dieser Untersuchung berechnen Ärzte anhand der Blutwerte der Mutter, Ultraschallmessungen am Ungeborenen und diversen Risikofaktoren das Risiko für kindliche Chromosomenveränderungen oder Fehlbildungen. Ein entscheidender Risikofaktor ist das Alter der Mutter. Frauen ab 35 Jahren wird das Ersttrimester-Screening zumindest teilweise empfohlen. „Wenn man sich dafür entscheidet, sollte man sich vorab aber mit der Frage auseinandersetzen, was man macht, wenn man die Diagnose einer Fehlbildung des Kindes bekommt“, sagt Jessika Cornelißen. Theoretisch ist bei einer Chromosomenstörung eine Abtreibung auch nach der zwölften SSW möglich.

Gewöhnlich weihen werdende Eltern ab der zwölften SSW Freunde und Familie in die Schwangerschaft ein, weil dann die kritischste „Drei-Monats-Grenze“ überstanden ist. „Die Zeit bis dahin erscheint wie eine Ewigkeit“, sagt Alexander Cornelißen. Umso größer die Freude, die frohe Botschaft endlich verkünden zu können. Auch der Arbeitgeber sollte dann informiert werden und den errechneten Geburtstermin erfahren. Das geht ganz formlos. Empfehlenswert ist allerdings die schriftliche Form, da nur dann der Kündigungsschutz des Mutterschutzgesetzes für Schwangere gilt.

15. bis 22. Woche

Zwischen der 19. und 22. SSW steht der zweite Ultraschall an. Meist erfahren Eltern dabei auch das Geschlecht des Kindes, sofern sie das wissen möchten. Theoretisch ließe es sich schon früher von Gynäkologen ermitteln. Per Gesetz dürfen sie es aber erst ab der 14. SSW verraten. Diese Regel soll verhindern, dass eine Abtreibung aufgrund des Geschlechts vorgenommen wird.

Langsam ist auch ein kleines Babybäuchlein zu sehen, die Kleidung kann anfangen zu zwacken. Es ist Zeit, sich nach Umstandsmode umzuschauen. Die jungen Eltern aus Xanten haben sich zu diesem Zeitpunkt zudem bereits nach Kinderwagen und -zimmern umgesehen. „Manchmal sind die Lieferzeiten ja recht lang“, sagt Natascha Wyglenda. Schade finden die Eltern, dass es in der Region wenig Geschäfte rund ums Baby gebe. „Wir bemühen uns eigentlich, regional zu kaufen“, sagt Alexander Cornelißen. „Aber oft haben wir verschiedene Städte abgefahren und mussten dann doch im Internet bestellen.“ Wichtig sei zudem ein Autositz fürs Baby, wie Natascha Wyglenda erklärt: „Der ist Pflicht, um das Krankenhaus mit dem Neugeborenen verlassen zu dürfen.“ Eine Liste über die Erstlingsausstattung kann die Hebamme geben.

23. bis 30 Woche

In dieser Zeit macht es Sinn, bereits einige Anträge vorzubereiten und auszufüllen. Die Anträge für Elterngeld und Kindergeld können zwar erst nach der Geburt des Kindes eingereicht werden. „Die sind aber in so einem Beamten-Deutsch geschrieben, dass man sich damit besser auseinandersetzt, wenn noch kein Baby nebenan schreit“, sagt Jessika Cornelißen. Auch die Suche nach einer Tagesmutter und einem Kinderarzt können die Eltern bereits in dieser Zeit empfehlen.

Zwischen der 29. und 32. SSW findet zudem die dritte Ultraschalluntersuchung statt, bei der das Wachstum und die Herzfunktion des Babys noch einmal kontrolliert werden. Empfohlen ist, ab der 30. SSW die Kliniktasche mit Hygieneartikeln, Kleidung für sich und das Baby zu packen, um im Falle einer Frühgeburt vorbereitet zu sein.

32. bis 40. Woche

Es geht langsam auf die Zielgerade zu. Ab der 32. SSW finden die Vorsorgeuntersuchungen alle zwei Wochen statt. Zudem bekommt man vom Arzt nun eine Bescheinigung für die Krankenkasse ausgehändigt, um damit das Mutterschaftsgeld beantragen zu können. Sechs Wochen vor der Entbindung beginnt der Mutterschutz und dauert bis acht Wochen nach der Entbindung an, das heißt: die Mutter geht in dieser Zeit nicht arbeiten. Für eine längere Pause vom Job greift die Elternzeit, die von Müttern und Vätern beantragt werden kann.

Jetzt sollte auch der Geburtsvorbereitungskurs starten. Die Eheleute Cornelißen haben in der 33. SSW damit begonnen. „Das hing von der Hebamme ab, weil sie mehrere Eltern in einen Kurs unterbringen wollte“, erzählt die junge Mutter. „Bei uns hat der wöchentliche Kurs genau bis zur Entbindung gepasst, bei anderen Eltern kam die Geburt dem Abschluss zuvor.“ Natascha Wyglenda hat mit ihrem Ehemann lieber einen Crash-Kurs gemacht, bei dem an einem Wochenende jeweils sieben Stunden am Tag alles Wissenswerte für die Geburt von der richtigen Atmung über Geburtsstellungen bis hin zu Möglichkeiten der Schmerzlinderung vermittelt wurde. Der Vorteil: „Die Hinweise sind bei der Geburt noch frisch.“ Der Nachteil: Hochschwanger kann langes Sitzen beschwerlich sein. In der 36. SSW sollte das Vorbereitungsgespräch mit der gewählten Klinik erfolgen. Um bei der Auswahl zu helfen, bieten Kliniken beispielsweise Kreißsaalbesichtigungen und Kennenlerngespräche an. Ein Thema in einer unserer nächsten Serienfolgen.

(beaw)