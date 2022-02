Handwerk in Kamp-Lintfort und Moers : Bildungszentren brauchen Geld für Sanierung

Ausbildungsleiter Frank Werninger erklärt Rene Scheider und Ibrahim Yetim beim Treffen mit Handwerksmeister Günter Bode Teile der KfZ-Mechatroniker-Ausbildung. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort/Moers Die Kreishandwerkerschaft Wesel suchte am Donnerstag das Gespräch mit den SPD-Landtagkandidaten. Für die Sanierung des Handwerklichen Bildungszentrums in Moers benötigt sie die finanzielle Unterstützung des Landes. In Moers sollen damit im ersten Schritt Fassade, Fenster und Sanitäranlagen erneuert werden.

„Wir arbeiten mit der modernsten Diagnose“, berichtet Frank Werninger in den Ausbildungsräumen von „Technik Kraftfahrzeuge“. Wir haben zum Beispiel fünf Bereiche für E-Autos eingerichtet. E-Autos stehen im vierten Lehrjahr auf dem Plan. Pro Lehrjahr haben wir 200 Auszubildende.“ Am Donnerstag zeigte der Ausbilder den beiden SPD-Landtagsabgeordneten René Schneider aus Kamp-Lintfort und Ibrahim Yetim aus Moers die Ausbildungsräume, die im Handwerklichen Bildungszentrum an der Repelener Straße in Moers liegen. Während sich die Diagnosetechnik auf dem modernsten Stand befindet, sieht es in diesem Gebäude anders aus.

An der Außenfassade sind verputzte weiße Flächen grünlich angelaufen. Die Fenster sind nicht energieeffizient. Und die Sanitäranlagen entsprechen nicht mehr modernsten Ansprüchen. „Das Handwerkliche Bildungszentrum wurde 1973 eröffnet“, sagt Kreishandwerksmeister Günter Bode „Es ist gepflegt, aber es hat einen Sanierungsbedarf.“ So startete die Kreishandwerkerschaft des Kreises Wesel 2019 das Vorhaben, Geld für die Sanierung zu sammeln. Sie holte sich die Kreishandwerkerschaft Duisburg als Partner mit ins Boot. Dessen „Bildungszentrum Handwerk“ liegt am Konrad-Adenauer-Ring in Neumühl. Es entstand parallel zum Handwerklichen Bildungszentrum in Moers und hat ebenfalls Sanierungsbedarf.

Die beiden Kreishandwerkerschaften beauftragen das Heinz-Piest-Institut für Handwerktechnik in einem Gutachten zu ermitteln, wie viel es kostet, beide Gebäudekomplexe in den nächsten Jahren auf den neuesten Stand zu bringen. „Drei Architekten des HPI aus Hannover haben sich vor Ort umgesehen“, berichtet Holger Benninghoff, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Wesel. „Sie kommen auf ein Volumen für beide Standorte von 40 Millionen Euro, davon 15 Millionen Euro für Moers.“ Darin seien auch die Investitionen für das ganze Jahrzehnt eingerechnet, zum Beispiel das Dach zu sanieren und mit einer Photovoltaikanlage zu versehen. „Das können wir nicht stemmen“, sagt Günter Bode, der auch Innungsobermeister der Maler- und Lackierer-Innung des Kreises Wesel ist. „Mittel der Europäischen Union, des Bundes und des Landes sind notwendig, die bislang nicht bereitstehen.“ Zusammen mit Holger Benninghoff nutzt er den Landtagswahlkampf, um für das Vorhaben zu werben. In einer Videokonferenz sprachen sie vor Kurzem auch mit den drei CDU-Landtagskandidaten im Kreisgebiet, Charlotte Quik aus Hamminkeln für den rechtsrheinischen Teil, Sascha van Beek aus Alpen für den linksrheinischen nördlichen Teil und Julia Zupancic für den südlichen Teil. Am Donnerstag luden sie die SPD-Kandidaten René Schneider und Ibrahim Yetim ein. Die beiden Kandidaten ließen sich die Räume zeigen, hörten zu und fragten nach. „Nebenan entsteht der Bildungs-Campus Moers für 120 Millionen Euro“, berichtet Günter Bode. „Er ist wunderschön. Das Handwerkliche Bildungszentrum ist das hässliche Entlein.“ Die beiden versprachen, das Anliegen mit nach Düsseldorf zu nehmen. „Am 19. Februar wird das SPD-Wahlprogramm verabschiedet“, blickte René Schneider auf den Tag der Wahl am 15. Mai. „Ein Punkt heißt „Gute Berufsschule 2030“. Für diese beruflichen Einrichtungen soll Geld bereitgestellt werden, um sie zu modernisieren. Dazu zählen auch Handwerkliche Bildungszentren. Leider steht handwerkliche Bildung nicht so im Fokus, wie sie es verdient hätte.“