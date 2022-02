Groesbeek : Freiheitsmuseum zeigt Film über Krieg am Niederrhein

„Krieg am Niederrhein“: Bombenzerstörungen in Goch 1945. Foto: Stade, Klaus Dieter (kds)

Groesbeek Im Februar und März zeigt das Freiheitsmuseum in Groesbeek wieder eine Reihe von Vorführungen des Filmklassikers „Krieg am Niederrhein“.

Am 8. Februar 1945 begann die Operation Veritable im deutsch-niederländischen Grenzgebiet. Es wird geschätzt, dass etwa 500.000 alliierte Soldaten gegen die deutsche Verteidigung in die Schlacht zogen. Innerhalb von sechs Wochen stieg diese Zahl auf über eine Million Alliierte an. Die Militäroperation endete mit dem Rheinübergang bei Wesel am 23. und 24. März 1945. Die Überquerung markierte den Anfang vom Ende des Hitler-Deutschlands.