Weil die Kita Wolkenblick in Ossenberg geschlossen ist : Mütter organisieren Notbetreuung selbst

Millingen/Ossenberg Weil die Kindertagesstätte Wolkenblick des DRK-Kreisverbands Niederrhein in Ossenberg wieder geschlossen ist, haben sich Eltern in Eigeninitiative im Vereinsheim des SV Millingen um einige der Kinder gekümmert.

Aus dem Clubheim des SV Millingen am Sportplatz an der Jahnstraße ertönen Kinderstimmen. Ein gutes Dutzend Knirpse singt, spielt, lacht, tobt. Mittendrin sitzen Britta Nossack und Alessandra Cusati. Die beiden jungen Mütter kümmern sich um die Jungen und Mädchen, auch ihre eigenen sind mit dabei. Es wird mit der Eisenbahn gespielt, auf dem Boden liegen Memory-Karten. Auch Angelika Glanz, beim SV Millingen Abteilungsleiterin bei den Fußball-Junioren, ist mit dabei. „Hier war die ganze Woche Rambazamba“, sagt sie. „Von Dienstag bis Freitag jeden Vormittag von 8 bis 13 Uhr zehn bis zwölf Kinder, die hier betreut werden.“

Ausblick Ob die Millingen-Not-Betreuung auch in der nächsten Woche läuft, steht noch nicht fest. Das hängt davon ab, ob der Wolkenblick in Ossenberg wieder öffnet. „Wir wissen frühestens am Montag, ob sich die Erzieherinnen frei testen können“, sagt Petra Meier-Haesters, beim DRK-Kreisverband Bereichsleiterin Kinder, Jugend und Familie. „Wir versuchen tagesaktuell, richtig zu entscheiden.“

Nach vorübergehender Schließung in Rheinberg : SV Millingen bietet Betreuung an, bis die Kita öffnet

Eine der betroffenen Mütter, die ein Kind im Wolkenblick hat, ist Nicole Puppe. Sie ist ehrenamtlich beim SV Millingen als Vereinsjugendwartin aktiv und bot schnell an, wenigstens einen Teil der Kinder am Sportplatz zu betreuen. „Wir sind natürlich keine Kita“, erläutert Angelika Glanz. „Aber wir bieten im Sommer hin und wieder Spiel- und Spaß-Angebote auch für Kinder an, die nicht Mitglieder des SV Millingen sind. Sie sind trotzdem versichert, wenn sie auf unserem Gelände sind. Darüber haben wir das jetzt auch abgedeckt. Es ist also alles geregelt.“