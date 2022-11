Rheinberger Chemieunternehmen Panne bei Inovyn war größer als zunächst angenommen

Der Eintrag der Chemikalie in einen öffentlichen Abwasserkanal sei, nach Angaben der Firma, versehentlich erfolgt. Wie aus dem Bericht der Landesregierung hervorgeht, habe die mit der Reinigung des Wärmetauschers beauftragte Spezialfirma den Wärmetauscher zu nah an den Rand des Waschplatzes gestellt und mit Hochdruck von Verkokungen gereinigt. Hinter diesen Verkokungen könnten sich Reste von Dichlorethan befunden haben, die mutmaßlich durch den hohen Druck nach außerhalb der Begrenzung und des Gefälles des Waschplatzes getrieben wurden. Allerdings bewertet das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz, das den Vorfall untersucht hat, diese Schilderung nach Auskunft Schneiders als nicht plausibel. So könne durch die Emission des Waschplatzes allein nicht das Ausmaß der Welle im Rhein erklärt werden, weshalb weitere behördliche Untersuchungen eingeleitet wurden. „Der Vorfall wird und muss nun vollends aufgeklärt werden“, sagt René Schneider. Es brauche strikte Sicherheitsstandards im Umgang mit solchen Chemikalien, die ein derartiges Versehen verhinderten. Die RP hatte berichtet, dass Anfang November bei der Reinigung von Wärmetauschern auf dafür vorgesehenen Waschplätzen eine unbestimmte Menge der Chemikalie über einen Regenwasser- statt Abwasserkanal in den Rhein gelangten.