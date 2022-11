Standort Kreis Wesel SPD sieht Konsens bei Kies in Gefahr

Die SPD-Kreistagsfraktion hat sich auf zwei konfliktreichen Themenfeldern positioniert, die auch in Rheinberg, Alpen und Xanten heftig diskutiert werden. In Sachen Kies schießen die Genossen scharf in Richtung CDU, stellen sich aber auch gegen ihre politischen Freunde beim Regionalverband Ruhr (RVR). Bei der nächtlichen notärztlichen Versorgung im linksrheinischen Teil des Kreises begrüßt SPD-Fraktionschef Gert Druiten zwar den vom Kreis ausgehandelten Kompromiss zum Erhalt der beiden Standorte Xanten und Rheinberg. Zugleich wundert er sich über die Finanzierungszusage aus dem Rheinberger Stadthaus. Er sieht allein den Kreis Wesel finanziell in der Pflicht.