Neue Sonderausstellung in Moers Grafschafter Museum erzählt von historischen Räuberbanden

Wilhelm Brinkhoff hat sich ja so manches starkes Stück geleistet. Nicht umsonst gab man ihm den Namen „Schinderhannes vom Niederrhein“. Doch das, was sich der Räuber aus Alpen auf dem Moerser Schloss Lauershof Mitte des 19. Jahrhunderts erlaubte, schlug dem Fass den Boden aus: Beim Einbruch in die Hauskapelle findet er die aufgebahrte Leiche des kurz zuvor verstorbenen Schlossherren. Brinkhoff zieht sich das Leichengewand an, durchstöbert wie ein Gespenst das Schloss, steckt Schmuck und andere wertvolle Gegenstände ein. Als er ertappt wird, legt er sich kurzerhand in den Sarg des Schlossherren, lässt sich mit beerdigen, um sich nach der Trauerfeier zu befreien. Seit Freitag erzählt das Grafschafter Museum in Moers zahlreiche irrwitzige, aber auch schreckensvolle Geschichten über Räuberbanden und Raubritter am Niederrhein und bringt Licht in so manche finstere Räuberhöhle.