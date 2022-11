Nach Chemieunfall in Rheinberger Werk : Die Grünen kritisieren Inovyn

Rheinberg Der Zwischenfall im Rheinberger Chemieunternehmen sei zu spät gemeldet worden, macht die Fraktion deutlich. Das sei ein schlechtes Vorbild und trage nicht dazu bei, dass das Vertrauen zu Inovyn wachse.

Die Rheinberger Grünen kritisieren das Chemieunternehmen Inovyn dafür, wie es mit einem Zwischenfall in dessen Ossenberger Werk umgegangen ist. Wie gemeldet, war bei Reinigungs- und Reparaturarbeiten in den Produktionsanlagen für Vinylchlorid (die VC-Anlage) eine unbestimmte Menge des Stoffes 1,2 Dichlorethan versehentlich in die Regenwasserleitung gelangt und danach in den Rhein abgeleitet worden.