Anwohnerin beobachtet mutmaßlichen Täter Zigarettenautomat in Alpen gesprengt

Bewohner des Altenpflegeheimes Marienstift und Anwohner der Straße Die Schraag in Alpen sind in der Nacht auf Freitag durch eine Explosion unsanft aus dem Schlaf gerissen worden. Wie die Polizei am Freitagmorgen auf Anfrage bestätigte, hat ein unbekannter Täter einen auf dem Gehweg frei stehenden Zigarettenautomaten gesprengt.