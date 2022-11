Jubilare in Rheinberg Ossenberger Ehepaar Lehmann feiert Goldhochzeit

Danuta Lehmann (69) ist Kosmetikerin, Alexander (73) Maler- und Lackierer, er arbeitete mehr als 40 Jahre bei Solvay. Kennengelernt haben sich die beiden am Silvesterabend 1970 bei einer Party in Danzig. Seither gehen sie ihren Weg gemeinsam. „Wir lieben uns noch immer sehr und sind sehr glücklich“, sagt Danuta Lehmann. Alexander Lehmann ist in der katholischen Kirche und im Heimatverein Herrlichkeit aktiv, bekannt ist er auch als Holzschnitzer. Danuta Lehmann geht jeden Morgen um 6 Uhr im Hallenbad schwimmen und macht Reha-Sport. Mit ihrem Wohnmobil geht es oft auf Reisen. Die Goldhochzeit feiern sie mit Freunden, Verwandten und Bekannten, die teilweise aus Polen anreisen. Am Samstag um 15 Uhr findet ein Gottesdienst in der Schlosskapelle statt.