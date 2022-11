Amplonius-Gymnasium Rheinberg Bedrückende Briefe aus der Ukraine

Schon seit über zehn Jahren steht das Rheinberger Amplonius-Gymnasium in Verbindung mit einer Partnerschule in Lwiw (Lemberg) in der Ukraine. Eine dritte Schule im Bunde liegt in Wagrowiec in Polen, in der Begegnungsstätte Kreisau gab es mehrere Treffen, die auf Rheinberger Seite Geschichtslehrerin Katharina Schiwon koordiniert hat. Als die Ukraine vor neun Monaten von Russland überfallen wurde und der Krieg begann, war für die amplonianische Schulgemeinschaft schnell klar: Wir helfen. Es wurde gesammelt und es wurden und werden Hilfstransporte auf die Reise geschickt (wir berichteten mehrfach).