Notarztstandorte in Xanten und Rheinberg Auch der neue Vorschlag des Kreises stößt auf Ablehnung

Auch der neue Vorschlag der Weseler Kreisverwaltung zu den Notärzten in Xanten und Rheinberg stößt bei vielen Menschen vor Ort auf Kritik. In einem Pressegespräch äußerten sie ihr Unverständnis darüber, dass überhaupt über eine Zusammenlegung der beiden Standorte nachts in Alpen nachgedacht wird, um Geld einzusparen. Sie fordern den Erhalt des Status quo und sehen die Krankenkassen sowie den Kreis Wesel in der Pflicht, die Finanzierung sicherzustellen, da es um die medizinische Versorgung der Bevölkerung gehe. Daher sprechen sie sich auch dagegen aus, dass die Städte an den Kosten für beide Notarztstandorte beteiligt werden. Sie sehen darin eine Abkehr von der Solidarität in der Krankenversicherung und unter den Kommunen. Aber genau darüber verhandelt der Kreis Wesel mit Xanten und Rheinberg.