Aktionen rund um den 25. November Rheinberg unterstützt Tag gegen Gewalt an Frauen

So wird in Rheinberg am Freitag die Flagge der Institution „Terre des Femmes“ mit dem Slogan „In Freiheit leben“ vor dem Stadthaus gehisst, um auf die Unterdrückung und Drangsalierung von Frauen durch Gewalt hinzuweisen. Für Frauen in akuter Not gibt es das kostenlose Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, erreichbar unter der Nummer 08000 116 016. Es handelt sich um ein Angebot des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Auch ohne Guthaben auf dem Handy ist diese Nummer erreichbar.