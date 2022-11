Wassergefährdung im Rhein : Panne bei Inovyn in Rheinberg erreicht jetzt auch den Landtag

Nach der Panne bei Inovyn gelangte eine nicht näher bestimmte Menge an Dichlorethan in den Rhein. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Anfang November meldete ein Messstelle im Rhein eine erhöhte Konzentration der Chemikalie Dichlorethan. Ursache war eine Panne im Rheinberger Chemiewerk Inovyn. Das räumte den Fehler ein, sprach aber davon, dass nur eine geringe Menge des wassergefährdenden Stoffes ausgetreten sei. Nun befasst sich der Umweltausschuss des Landtages mit dem Fall.

Nach den Rheinberger Grünen greift nun auch der umweltpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, René Schneider, die Panne bei Reinigungsarbeiten im Rheinberger Chemiewerk Inovyn auf und verlangt weitere Aufklärung. Wie unsere Redaktion berichtet hat, ist es irrtümlich über die Regenwasserleitung zu einer Einleitung der Chemikalie 1,2-Dichlorethan in den Rhein gekommen. Schneider hat deshalb nun eine Anfrage im Umweltausschuss des Landtages gestellt, der am Mittwoch kommender Woche tagt. „Um die Situation beurteilen zu können“, so Schneider, „braucht es alle vorliegenden Fakten. Noch sind Fragen offen“, begründet er sein Vorgehen. So sei fraglich, „wie und wie viel der gefährlichen Chemikalie in den Rhein gelangt“ sei. Zudem möchte der Abgeordnete wissen, wie die Landesregierung die Auswirkungen für Mensch, Tier und Gewässer bewertet.