Karneval in Ossenberg : Mit Frauenpower zum tollen Programm

Prinzessin Susanne I., die Große (l.) und Kinderprizessin Lena I., die Kleine, freuen sich zusammen mit Ulrich Glanz, Geschäftsführer des KAG Ossenberg (hinten, l.) und Präsident Andreas Hupe auf die närrische Hochphase. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Ossenberg Die Termine stehen, die Vorbereitungen laufen und beim KAG Ossenberg steigt die Vorfreude auf die jecke Zeit. Darauf freuen sich die beiden Prinzessinnen besonders.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Erwin Kohl

Die fünfte Jahreszeit kommt so allmählich in ihre heiße Phase. In Ossenberg freuen sich im wahrsten Sinne des Wortes Groß und Klein auf die karnevalistischen Höhepunkte. Denn regiert werden die dortigen Narren in dieser Session von Prinzessin Susanne I., die Große, und Kinderprinzessin Lena I., die Kleine.

Dass Prinzessin Susanne im vergangenen Sommer erst überredet werden musste, das Amt zu übernehmen, mag man kaum glauben. Denn Susanne Krauß-Gräsel kommt aus einer absolut jecken Familie. „Meine Schwägerin ist Schriftführerin beim Karneval Ausschuss Gemütlichkeit (KAG) Ossenberg, mein Schwager ist im Elferrat, meine Schwester im Damenteam und meine Nichte ist die Kinderprinzessin“, erzählt sie.

Info Die jecken Termine im Überblick Prinzentreffen Freitag, 31. Januar, 20 Uhr, im Festzelt Damensitzung Samstag, 1 Februar, 19.11 Uhr, Eintritt im Vorverkauf 16 Euro, an der Abendkasse 18 Euro. Restkarten können bei Angie Stief bestellt werden, Tel. 0176 23653181 Kindersitzung Sonntag, 2. Februar, 14.11 Uhr, Eintritt für Kinder ein Euro, Erwachsene zwei Euro Büttensitzung Sonntag, 9. Februar, 15.11 Uhr, Eintritt fünf Euro

Nur Marco Stief, Vater der Kinderprinzessin, ist bislang vom Karnevalsvirus verschont geblieben. Für Ossenbergs Regentinnen ist das ein Glücksfall. „Ich bin bis Aschermittwoch der Prinzessinnen-Chauffeur“, sagt Stief, der angesichts von 42 Auswärtsterminen wohl schon bald seinen Tankwart besser kennenlernen dürfte.

Aber auch in dem Dorf am Rhein geht es hoch her. Den Auftakt macht am Freitag, 31. Januar, das traditionelle Prinzentreffen in der Remise von Schloss Ossenberg, zu dem 40 Karnevalsvereine und ihre Tollitäten erwartet werden. Nach dem Empfang durch das Herzogpaar von Urach geht es ins Festzelt an der Kirchstraße, wo ein kunterbuntes Bühnenprogramm mit 45 Auftritten auf die Narren wartet.

Närrinnen aus Rheinberg und Umgebung sollten sich den Samstag, 1. Februar, im Kalender anstreichen. Dann startet um 19.11 Uhr die Damensitzung unter anderem mit Deutschlands bekanntestem Robbie-Williams-Double, dem Männerballett Rheinperlen, vielen Tanzgarden und Travestie-Künstler Evergirls. Angekündigt werden die einzelnen Programmpunkte von einem sehenswerten Nummernboy.

Und wenn die Sitzung gegen 22.30 Uhr in die lange Schlagernacht übergeht, haben auch tanzwillige Männer Zutritt.

Die Kindersitzung am Sonntag, 2. Februar, steht ganz unter dem Motto „Piraten“. Die 15 Mitglieder des Kinderjugendkomitees (KJL) haben wieder einmal ein buntes Programm auf die Beine gestellt, dass sie selbstverständlich auch selber moderieren werden. Mit besonderer Spannung erwartet der närrische Nachwuchs den Auftritt von Mara Quasnik und Kiara Arnold, die mit ihren sprechenden Puppen in die Bütt gehen. Wer besonders schön kostümiert zu der Sitzung kommt, kann Freikarten für den Allwetterzoo in Münster gewinnen.