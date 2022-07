Kunstszene Rheinberg : Neuer Malkurs bei Küntlerin Kiki Dietz

Die Ossenberger Malerin Kiki Dietz. Foto: Fotoschmiede Peter Meulmann

Ossenberg Die Ossenberger Künstlerin Kiki Dietz weist auf einen neuen Kurs hin, der nach den Sommerferien in ihrer Werkstatt für Malerei an der Kirchstraße 29 a in Ossenberg beginnt.

Das Angebot richtet sich an Anfänger und Fortgeschrittene, an Frauen ebenso wie an Männer. Vom 19. August bis zum 9. September, an vier Freitagen jeweils von 10 bis 13 Uhr, kann man sich bei Kiki Dietz mit viel Spaß und Freude künstlerisch versuchen. Kiki Dietz selbnst malt mit Öl, Acryl, Aquarell, Kohle und Kreide. Sie ist Mitglied im Kunstverein Duisburg. Seit 2011 arbeitet sie in ihrem eigenen Atelier „Werkstatt für Malerei“, das sie als Galerie und Kursraum für ihre Malkurse nutzt. Wer Kontakt zur Künstlerin aufnehmen möchte, erreicht sie telefonisch unter 0176 99997171, per E-Mail unter me@kikidietz.de. Auf der Seite www.kikidietz.de gibt es weitere Informationen.

(up)