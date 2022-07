Sorge um das Trainingsgelände am Rheinberger Annaberg : Bogenschützen hoffen weiter

Sorge um das Trainingsgelände am Rheinberger Annaberg

Rheinberg Der Bogenschießclub (BSC) Rheinberg möchte sein Trainingsgelände an der Messe Niederrhein behalten – auch wenn sich dort ein Eigentümerwechsel abzeichnet.

Der Bogenschießclub (BSC) Rheinberg hat weiter die Sorge, bald ohne Trainingsgelände dazustehen. Wie mehrfach berichtet, fliegen die Pfeile seit Jahren auf dem Gelände der Messe Niederrhein am Annaberg. Doch da ist mit Veränderungen zu rechnen. Das Messe-Areal könnte bald verkauft, die Hallen abgerissen werden. „Wir haben leider noch keine konkreten Erfolge, sind aber auf einem guten Weg“, teilte der BSC jetzt mit.

Kürzlich habe es einen herben Rückschlag gegeben. Der Vermieter habe dem Verein mitgeteilt, dass die seit 21 Jahren angemietete Halle zugunsten eines neuen Mieters (das Unternehmen AH-Trading) geräumt werden sollte. Nach erfolgreichen Gesprächen mit AH-Trading habe man sich allerdings darauf geeinigt, dass der BSC dem Unternehmen die Hälfte der Hallenfläche für die Sommerzeiten zur Verfügung stelle. So habe der Gartenmöbelhändler Lagerfläche und der Verein kann bei ungünstigen Wetterverhältnissen weiter trainieren. „Wir hoffen, dass wir passend zur Schlechtwetterphase ab Herbst wieder die gesamte Trainingsfläche nutzen können“, wurde mitgeteilt.

Mit Spannung habe der BSC in der Bauausschuss-Sitzung der Stadt Rheinberg die Vorstellung der neuen Pläne verfolgt: „Wir sehen eine gute Chance, sich auch mit dem neuen Investor bezüglich unseres Trainingsareals zu einigen. Wir stehen telefonisch und per E-Mail in Kontakt. Eine Antwort, wann und ob wir überhaupt konkrete Pläne besprechen können, steht allerdings noch aus.“