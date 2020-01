Nachruf : Trauer um Dieter Bache

Rheinberg Er gründete und leitete das Unternehmen Strickwaren Bache und war Mitte der neunziger Jahre Karnevalsprinz der Rhinberkse Jonges.

Sein Name ist eng mit der Strickkunst verbunden: Jetzt ist Dieter Bache, kurz vor seinem 83. Geburtstag, überraschend gestorben. Der beliebte Rheinberger wird am Montag beigesetzt, der Trauergottesdienst beginnt um 11 Uhr in St. Anna. Geboren wurde Bache in Apolda/Thüringen. Seine Eltern waren Strickwarenfabrikanten, und auch Dieter absolvierte eine Ausbildung zum Strickmeister. Als 17-Jähriger zog er nach Duisburg. 1959 heiratete er seine Frau Christa in Homberg. Das Paar bekam zwei Söhne, Holger und Thorsten. Nach Rheinberg kam Bache 1967. Er fand eine Stelle in der Strickwarenfabrik Franken, die 1972 schloss. Im Jahr darauf machte er sich mit Strickmoden Bache selbstständig. 1987 baute er den Standort an der Bahnhofstraße 99. 1990 gründete er eine Produktionsstätte in seinem Geburtsort Apolda mit 40 Mitarbeitern. 1992 eröffnete er den Verkaufspavillon für Modenschauen. Es entstanden zehn Bache-Verkaufsstellen, die Zahl der Mitarbeiter wuchs auf 230. 2002 wurden Produktion und Verkauf wegen Insolvenz eingestellt. Inzwischen gibt es die Firma Bache wieder. Sein Sohn Thorsten gründete sie 2005 neu. Bis zuletzt arbeitete Dieter Bache aktiv in der Strickerei mit. Seine Leidenschaft waren Fahrradfahren, seine Enkel, zudem liebte er Jazz und Blues und galt als geselliger Mensch. In der Session 1994/95 war bei den Rhinberkse Jonges Karnevalsprinz Dieter I. „der Dynamische“. up