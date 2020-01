Brandbekämpfung in Alpen : Ruhiges aber bewegtes Feuerwehr-Jahr

Menzelen Brandoberinspektor Christian Görtz leitet weitere sechs Jahre die Löschgruppe Menzelen. Richard Nimphius wechselt in die Ehrenabteilung.

Neues Auto Anfang April wurde die Ankunft des neuen Mehrzweckfahrzeuges am Gerätehaus gefeiert. Michael Hartjes, Christian Görtz, Dennis Wierz und Dominik Janßen sorgten für eine reibungslose Überführung aus der bayerischen Provinz an den Niederrhein.



Tradionspflege Anfang November begleiteten die Feuerwehrfrauen- und -männer die beiden Martinsumzüge in West und Ost. Beim Adventssingen in Menzelen-West haben sie das Stockbrot für Kinder organisiert. Im laufenden Jahr steht dieser Termin wieder am ersten Adventssamstag im Kalender.



Neuanschaffungen Die neue Wärmebildkamera ist bei der Suche nach versteckten Glutnestern oder nach vermissten Personen eine große Hilfe.



Wahlen Dirk Staymann wurde als Schriftführer bestätigt, unterstützt von Christian Jaklic. Als Nachfolger von Dennis Wierz sind Staymann und Dominik Janßen als Vertrauensleute gewählt. Johannes Remy vertritt die Ehrenabteilung.



Beförderungen Michael Hartjes, Leiter der Feuerwehr Alpen, beförderte Robin Heiming zum Hauptfeuerwehrmann, Lars Giesbers zum Unterbrandmeister, Michael Nimphius zum Brandmeister und Markus Groterhorst zum Oberbrandmeister.



Führung Brandoberinspektor Christian Görtz ist für weitere sechs Jahre zum Einheitsführer der Löschgruppe ernannt worden. Unterbrandmeister Dennis Wierz wurde neben Oberbrandmeister Sebastian Wallner kommissarisch zum stellvertretenden Einheitsleiter ernannt.



Verabschiedung Richard Nimphius wurde nach 44 Jahren im aktiven Dienst in die Ehrenabteilung verabschiedet. Er war in 14 Jahren als Löschgruppenführer auch maßgeblich am Bau des Gerätehauses beteiligt, das im Jahr 2007 fertiggestellt wurde.