Bruderschaft Winterswick : St.-Marienschützen haben einen neuen Vorstand

Winterswick Peter Meer löst Ludger Fröhling als Brudermeister ab. Mit Maria Schicht-Kamps gehört erstmals eine Frau dem Vorstand an.

Irgendwann müssen mal andere, Jüngere, ran. Und man sollte sich zurückziehen, bevor es zu spät ist. Unter diesen Bedingungen hat der Vorstand der St.-Marien-Bruderschaft Winterswick vor zwei Jahren angekündigt, dass es Zeit für einen Wechsel wird. Jetzt ist er erfolgreich vollzogen worden. Am Sonntag wurde in der mit rund 60 Frauen und Männern gut besuchten Mitgliederversammlung – davon 39 stimmberechtigt – im Lokal Reintges ein neuer Vorstand gewählt. Mit überwältigender Mehrheit.

Neuer Brudermeister der mit jetzt 838 Jahren ältesten Bruderschaft am Niederrhein ist Peter Meer. Dem 50-Jährigen stehen Maria Schicht-Kamps als stellvertretende Brudermeisterin und Kassenwartin sowie Stefan Schmidt als Schriftführer zur Seite. Schicht-Kamps ist die erste Frau im Vorstand. Erst 2019 war die Satzung so geändert worden, dass Frauen nicht nur passiv, sondern auch aktiv am Vereinsleben teilnehmen können. Prompt brachte beim Schützenfest mit Elke Ehlen erstmals eine Frau den Vogel zur Strecke. Zwei Jahre zuvor machten die Winterswicker von sich reden, weil mit Pastoralreferentin Bärbel Jensen erstmals eine Frau Präses wurde. Und jetzt gibt es eine stellvertretende Brudermeisterin. „In Sachen Gleichstellung sind wir ganz gut dabei“, sagt Ludger Fröhling.