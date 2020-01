Yacht-Charterer aus Rheinberg : Viel Rückenwind durch die Boot

Rheinberg Die Firma Sarres-Schockemöhle Yachting ist seit 37 Jahren auf der weltgrößten Wassersportmesse vertreten. Dort knüpft sie wichtige Kontakte.

Ein Unternehmen wie Sarres-Schockemöhle könne es sich eigentlich nicht erlauben, nicht auf der Messe Boot in Düsseldorf vertreten zu sein, sagt Christian Zaloudek. Der Geschäftsführer der Sarres-Schockemöhle Yachting GmbH in Rheinberg sagt: „Als Werbeplattform ist die Messe enorm wichtig für uns. Es handelt sich schließlich um die weltweit größte Wassersportmesse. 17 Hallen, rund 350.000 Besucher pro Jahr – das ist schon eine Hausnummer. In unserer Branche konzentriert sich alles auf Düsseldorf.“ Zumal andere ehemals bedeutende Wassersportmessen im In- und Ausland zwischenzeitlich aufgegeben haben.

Die Boot in den Düsseldorfer Messehallen beginnt am Samstag und dauert neun Tage. Die Rheinberger haben einen eigenen Stand in Halle 13, ganze 70 Quadratmeter groß. Bis auf eine Notbesetzung am Firmensitz an der Hubert-Underberg-Allee 2 in Rheinberg sind alle Mitarbeiter in der Landeshauptstadt. In der Woche sieben, am Wochenende neun. „Wir sind alle rund um die Uhr im Einsatz“, schildert Christian Zaloudek. „Wie stressig das ist, merkt man immer erst, wenn alles vorbei ist. Aber die Arbeit auf der Messe macht uns auch riesig Spaß.“ Am Stand trifft man viele Kunden, mit denen man in der Regel nur telefoniert oder mailt, es werden wichtige Kontakte geknüpft und auch ganz konkret Verträge abgeschlossen.