„Kai Strauss and the Electric Band“ im „to Hoop“ : Der Blues lebt

Kai Strauss (Archiv). Foto: Maik Reishaus

Rheinberg Kai Strauss und Band gaben am Freitag im „to Hoop“ in Alspray ein überzeugendes Konzert. „Haltet den Blues am Leben“, bat der Gitarrist am Ende – mit solchen Bands dürfte das möglich sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Florie-Albrecht

Wenn man einen Musiker zu Gast hat, der mehrfach als Blues-Gitarrist des Jahres in Deutschland ausgezeichnet wurde, und dessen Band 2016 die beste Blues-Formation der Republik war, kann man mit einem Konzert von hoher Qualität rechnen. So freuten sich Sami Durak und die Zuschauer der Gaststätte „to Hoop“ auf den Auftritt von „Kai Strauss and the Electric Band“. Und der 49-jährige konnte mit seinen Musikern – Alex Lee (Schlagzeug), Kevin DuVernay (Bass), Nico Dreier (Keyboard) und dem großartig aufgelegten Thomas Feldmann (Saxofon) – die hohen Erwartungen mehr als erfüllen. Es war ganz große Klasse.