Kanalbauarbeiten : Kanalbauarbeiten in der Reichelsiedlung stehen an

Kanalbauarbeiten in der Reichelsiedlung stehen an

Rheinberg Bis Ende 2021 sollen die Arbeiten dauern. Begonnen wird in der Buchenstraße am Penny-Markt, vier weitere Straßen werden im weiteren Verlauf ebenfalls aufgerissen.

Die Stadt Rheinberg wird Ende Januar die Kanalbauarbeiten in der Reichelsiedlung fortsetzen. Der Auftrag dazu sei von der Stadt Rheinberg im Namen der Ruhrkohle AG an die Firma Hoch- und Tiefbau Quick aus Kevelaer erteilt, so die Stadtverwaltung.

Die Quick-Leute beginnen mit den Arbeiten in der Buchenstraße an der neuen Pumpanlage am Penny-Markt und werden den Kanal bis zur Ahornstraße abschnittsweise erneuern. Im weiteren Verlauf sollen auch die restlichen Abwasserkanäle in der Buchenstraße, der Ahornstraße, der Ulmenstraße sowie in der Eschenstraße und zu einem großen Teil in der Annastraße erneuert werden. Dort ist bereits gearbeitet worden.