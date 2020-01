Cosplayer Convention in Rheinberg : Verkleiden als Hobby

Sarah Kerpen aus Bochum und Axel Feldmann aus Solingen als Rotkäppchen und böse Wolf. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Cosplayer imitieren Figuren aus Film, Fernsehen oder Comics – und sie betreiben ihr Hobby mit viel Liebe, das wurde am Sonntag in Rheinberg deutlich. Dort wurde die erste niederrheinische Cosplayer Convention ausgerichtet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Erwin Kohl

Wer am Sonntag unverhofft in die Stadthalle kam, hätte leicht den Eindruck gewinnen können, ein Filmstudio in Hollywood zu betreten. Star-Wars-Helden wie Darth Vader, Chewbacca und Luke Skywalker fachsimpelten mit den wandelnden Leichen der Serie „The Walking Dead“ oder den Protaginsten aus „Herr der Ringe“ Bei der Cosplayer Convention (COS CON), die erstmals in Rheinberg gastierte, schlüpfen die „Cosplayer“ genannten Teilnehmer in die Rollen von bekannten Figuren aus Film, Comic, Videospiel oder Manga.

Echte Cosplayer erkennt man nicht nur an ihren aufwändig gestalteten Kostümen, sie imitieren auch das gesamte Verhalten ihrer Vorbilder. Kein billiges Hobby, erläutert Organisator Filip Zalewski: „Die Kostüme sind sehr authentisch gestaltet und zum Teil einige Tausend Euro teuer.“ Relativ wenig Aufwand muss Jean-Claude Oldinger betreiben, denn der Luxemburger sieht dem US-Amerikanischen Action-Held Chuck Norris nicht nur ähnlich, er tritt sogar als dessen Double auf. „Ich habe ihn und seine Familie in Texas besucht, Chuck war ziemlich erstaunt, seinen Doppelgänger zu sehen“, erzählt Oldinger, der diese Rolle so sehr verinnerlicht hat, dass er seinen eigenen Namen schon fast vergessen hat.

Jean-Claude Oldinger als Action-Held Chuck Norris: Er hat die diese Rolle schon so sehr verinnerlicht, dass er seinen eigenen Namen fast vergessen hat. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Info Wie Cosplay nach Deutschland kam Herkunft Cosplay wurde in den 1990er Jahren in Japan geprägt. Mit dem Manga- und Anime Boom kam die Fanpraxis auch in die USA und nach Europa. Meisterschaft In Deutschland findet seit 2007 die Deutsche Cosplay-Meisterschaft statt. Dabei geht es für die Teilnehmer darum, auf der Bühne eine Figur durch Kostüm und Verhalten möglichst originalgetreu darzustellen.

Neben Schauspielern bekannter Kino- und TV-Hits sind Fantasy- und Märchenfiguren sehr beliebt. Auffällig: Ein bisschen Horror muss fast immer dabei sein. So wie bei Sarah Kerpen aus Bochum, die in der Szene als „Rotkäppchen mit der Axt“ bekannt ist. Damit diese Rolle richtig zur Geltung kommt, lässt sich die Bochumerin von Axel Feldmann begleiten, der seit elf Jahren in einem furchterregenden Wolfskostüm unterwegs ist. „Axel war früher alleine unterwegs. Da habe ich mir gesagt, der böse Wolf braucht doch jemanden, der ihn jagt, und so bin ich Cosplayerin geworden“, sagt Kerpen. Dritte in dem seltsamen Trio ist Mirien Gilis als eine abgrundtief hässliche Vogelscheuche. Das genaue Gegenteil stellt Lara Friedrich in der Rolle der Märchenfigur „Cinderella“. Eine Stunde hat die Frau aus Sachsen-Anhalt benötigt, um sich dafür zu schminken und das ausschweifende Kleid anzuziehen. „Ich bin bei der Leipziger Buchmesse zum ersten Mal mit der Cosplay-Szene in Berührung gekommen und war sofort angesteckt“, erzählt Friedrich.

Böse Geister gab es am Sonntag übrigens nicht in der Stadthalle, dafür sorgten Sabrina und Jan Grigo, die mit ihren Freunden als „Ghostbuster“ unterwegs waren. Die bunt blinkenden „Proton Packs“, mit denen Dan Aykroyd und Bill Murray im Film auf Geisterjagd gehen, haben die Grigos selbst gebaut. „Wir haben 200 Stunden dafür gebraucht. Es gibt sie zwar fertig zu kaufen, aber das wollten wir nicht“, erklärt Jan Grigo.

Lara Friedrich als Cinderella: Eine Stunde dauert es, bis sie sich für ihre Rolle geschminkt und das ausschweifende Kleid angezogen hat. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Frank-Rainer Laake von der Sparkasse Niederrhein, die diese Veranstaltung unterstützt, zeigte sich beeindruckt: „Ein solches Angebot haben wir in Rheinberg noch nicht gehabt.“ Moderator Steffen Anton, seit vielen Jahren in der Rolle des Barney Stinson aus „How I met your mother“ unterwegs, freute sich, dass alle Akteure kostenlos nach Rheinberg gekommen waren, um unheilbar kranken Kindern zu helfen. Gisela Janßen vom Kinder-Palliativteam „Sternenboot Düsseldorf“ möchte den Kindern damit Wünsche erfüllen wie einen Zoo-Besuch oder die Fahrt in einem Sportwagen.