Veranstaltungen in Ossenberg : Foodtruck-Festival auf Wachstumskurs

Organisatoren, Sponsoren und Anbieter des Streetfood-Festivals in Ossenberg (v.l.): Norbert Mülders (Solvay), Ilona Vlasak (Solvay), Svea Kosiuk (Volksbank Niederrhein), Carsten Kämmerer, Andreas Beuscher (Cocktail-Ambulanz) und im Wagen Rene Gerbecks (Egons Eiscafe). Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Die zweite Auflage des Schlemmer-Festes Ende August in Ossenberg wird um einen Tag länger. Auch die Zahl der Stationen steigt deutlich an. Der Erlös der Verlosung soll helfen, den Spielplatz am Dorfplatz barrierefrei zu gestalten. Das wird geboten.

Von Sabine Hannemann

Die Premiere im letzten Jahr hat dem Macher Mut gemacht, ein zweites Foodtruck-Festival zu organisieren. An der Spitze steht der nimmermüde Ossenberger Carsten Kämmerer, der die Strippen zieht und knapp ein Jahr lang die zweite Ausgabe vorbereitet hat. 22 Foodtrucks mit qualitativ hochwertigen Angeboten kommen am letzten August-Wochenende, 26. bis 28. August, nach Ossenberg. Von Freitag bis Sonntag werden die Gastronomen aus ihren rollenden Küchen und Bars heraus die Gäste verwöhnen.

„Im vorigen Jahr sind wir mit 15 Trucks gestartet“, sagt Carsten Kämmerer, auch Marktmeister des Ossenberger Wochenmarktes. Zufriedene Händler und zufriedene Gäste können sich nicht irren. Aufgrund des guten Zuspruchs, der bis weit ins Ruhrgebiet reichte, wird die zweite Ausgabe des Festivals um einen Veranstaltungstag reicher. Eine bewusste Entscheidung, wie Kämmerer ausführt. „So können wir bei den vielen Besucherinnen und Besuchern entzerren. Schließlich haben wir immer noch Corona und sprechen auch die Empfehlung aus, eine Maske zu tragen.“

Info Drei Tage Spektakel mit vielen Genüssen Zeiten Das Streetfood-Festival läuft am Freitag, 26. August, 16 bis 21 Uhr, Samstag, 12 bis 21 Uhr, und Sonntag, 12 bis 18 Uhr. Die Foodtrucks stehen rund um den Dorfplatz und die Kirchstraße.

Namen Ludwig Toth von Blue Media sorgt für die Technik. Moderatorin Yvonne Willicks und Bürgermeister Dietmar Heyde eröffnen am Freitag, 16.15 Uhr, die Schlemmermeile. Gäste mit Pkw werden zu ausgewiesenen Parkplätzen gelotst.

Neben internationalen Leckereien ist diesmal das vegan-vegetarische Angebot größer. „Wir haben relativ viele regionale Anbieter“, freut sich Kämmerer. Mit von der Partie sind unter anderem Walter Bräu, die Cocktail-Ambulanz, das Alpener Weingut Lind und Odermann wie auch Egons Eiswagen aus Sonsbeck. Aber auch aus Erkrath, Düsseldorf, Troisdorf oder dem niederländischen Belfeld rollen Trucks nach Ossenberg.

Schlemmen, chillen, Freunde treffen, das ist die eine Seite des Festivals. Ein musikalisches Rahmenprogramm setzt weitere Highlights. Neben Musik vom Band spielt am Freitag, 18 bis 20 Uhr, die Coverband Matrix aus Mönchengladbach. Am Samstag, 18.15 bis 19.15 Uhr, sorgt Victoria als Helene-Fischer-Double für Partylaune. Sie gilt aufgrund ihrer verblüffenden Ähnlichkeit zum Original als Marktführerin im gesamten Doublesegment.

Am Sonntag, 13 bis 15 Uhr, findet das Maskottchentreffen mit vielen bekannten Figuren statt. Mit dabei: Erwin vom FC Schalke, Super Mario, Sam, Mitmän oder Bruno, der Bär, sowie Kalli, das Maskottchen von der Laga. Von 15 bis 16 Uhr tritt Singer-Song-Writerin Sarah Hübers auf. Die 16-Jährige ist Gewinnerin der Kika-Sendung „Dein Song“ mit dem Lied „Leise Worte werden laut“.

An allen Tagen werden Lose (pro Stück zwei Euro) verkauft. Vom Erlös soll der Ossenberger Spielplatz am Dorfplatz behindertengerecht umgestaltet werden. Die Stadt hat bereits entsprechende Bodenarbeiten zugesagt. Der Loskauf lohnt, wenn man auf die Gewinne schaut. Am Sonntag, 16.15 Uhr, findet die Verlosung statt. Neben Gutscheinen für Restaurant- und Freizeitparkbesuche sind unter anderem Ausflüge im Oldtimer zu gewinnen. Familie Kuch von der Oldtimer-Vermietung Niederrhein macht dieses nostalgische Vergnügen möglich. Zu den weiteren Sponsoren und Unterstützern gehören Solvay Chemical, Volksbank Niederrhein sowie örtliche Unternehmen und die Stadt Rheinberg. „Ich bin den Sponsoren sehr dankbar. Sie zeigen Bürgernähe und einmal mehr, dass wir in einer Nachbarschaft leben, wie man sie noch von früher kennt“, sagt Carsten Kämmerer.

