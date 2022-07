Familienferien in Alpen : Jung und Alt am Nordseestrand

Viele gemeinsame Aktionen begeisterten die Teinehmer vom Kleinkind bis zu den Großeltern in den Ferien an der niederländischen Nordseeküste. Foto: FHA

Alpen Die dritte Mehrgenerationen-Familienfreizeit des Ferienhilfswerks St. Ulrich in Alpen führte nach Ellemeet in den Niederlanden. Die Teilnehmenden berichten begeistert von der Gemeinschaft, die sich dort zusammengefunden hat.

Mit einem guten Gefühl waren die Teilnehmer der Familien- und Seniorenfreizeit Ellemeet unterwegs, als sie sich eine Woche auf das Abenteuer „Mehrgenerationenhaus“ an der holländischen Nordseeküste eingelassen haben.

Der neunjährige Leo Rous beschreibt es so: „Ich hab‘ mich sehr froh gefühlt, weil ich hier so viele Freunde hatte.“ Seit drei Jahren gibt es diese Familienfahrt nach Ellemeet nun, und Leo war bisher jedes Jahr dabei. Besonders freut er sich immer auf den Besuch des Kletterparks Zeeuwse Helden in Westenschouwen, wo Jung und Alt gemeinsam einen abenteuerlichen Ferientag erleben können.

INFO Die Familienfreizeit ist ein Nachzügler Anfang Am Anfang war 1969 eine Fahrt nach Ameland. Weit mehr als 100 Kinder und Jugendliche aus der Region verbrachten seither Jahr für Jahr den Sommer im Ferienlager in Holland, Österreich, Spanien und Kroatien. Seit einigen Jahren ist auch die Familienfreizeit im Programm. Dauerbrenner Das Hilfswerk versteht sein Angebot als offene kirchliche Jugendarbeit. Im Laufe eines Jahres sind damit bis zu 70 ehrenamtliche Helfer befasst.

Auch Monika Lommen findet die Ferienfreizeit in Ellemeet immer wunderbar: „Erstmal finde ich es toll, mit meiner Tochter und meinen Enkelkindern gemeinsam in die Ferien zu fahren, aber auch mit allen anderen Kindern und Erwachsenen.“ Sie kann diese Art von Urlaub nur empfehlen und will nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei sein. Die dreiköpfige Familie van Meegeren war das erste Mal Teil der Lagergemeinschaft. Ihre Erfahrungen bündelt sie in einem Satz: „Wir fanden, dass wir recht schnell eine tolle Gemeinschaft geworden sind, mit der wir schön in den Tag leben konnten, ohne uns stressen zu lassen, und wo wir neue Freunde gefunden haben.“

Die Karawane zieht durch den tiefen Sand am Strand, und jeder packt mit an: Alle lobten besonders die gute Gemeinschaft. Foto: FHW

Markus und Conny Tepner waren schon früher als Betreuer mit dem Ferienhilfswerk St. Ulrich unterwegs gewesen. Jetzt freuen sie sich über die Möglichkeit, selbst mit ihren drei Kindern an der Familienfreizeit teilnehmen zu können, „weil es einfach schön ist, mit Freunden Urlaub zu verbringen“. Steffi Meivogel war zum zweiten Mal mit ihrem zehnjährigen Sohn Max dabei. Dieser lobt vor allem das leckere Essen, das die Küchenfeen Marlies Hinsken und Thea so liebevoll gezaubert haben. Die Woche war ihm viel zu kurz, er wäre gerne noch länger in Ellemeet geblieben. Seine Mutter erinnert sich besonders daran, wie entspannend die Zeit für sie war: „Gute Gespräche und richtig viel Spaß.“

Ein besonderes Highlight war diesmal die Nachtwanderung in Form eines Väter-Suchspiels. In kleinen Gruppen wurden die Kinder in der Dämmerung losgeschickt, um die auf dem Campingplatz versteckten Väter zu finden und sich den Fund per Unterschrift bestätigen zu lassen. Da gab es Väter, die als Servicepersonal an der Campingplatz-Toilette sauber gemacht haben, einen als Autoreifen getarnten Vater, zwei über eine geöffnete Motorhaube eines Fahrzeuges gebeugte Automechaniker und in Flaggen gehüllte Fußballfans vor der Imbissbude des Campingplatzes – ein großer Spaß für Väter und Kinder.

Roswitha Neumann hat mit ihrer Enkelin Mira bereits zum zweiten Mal an der Familienreise teilgenommen. Begeistert berichtet sie, wie hilfsbereit alle waren und wie ihre Enkelin am Ende der Woche, als sie nach Hause gefahren sind, zu ihr gesagt hat: „Oma, ist das jetzt schon vorbei?“ Neumann meint: „Das spricht ja für alles. Die Idee, Alt und Jung zusammen die Ferien verbringen zu lassen, ist klasse. Wir werden auf jeden Fall Wiederholungstäter.“

(bp)