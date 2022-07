Tipps der DRK-Wasserwacht Rheinberg : So lässt sich die Sommerhitze am besten aushalten

Rheinberg Die DRK-Wasserwacht Rheinberg gibt Tipps, wie man sich im und am Wasser am besten verhält. Sie warnt eindringlich davor, im Rhein schwimmen zu gehen. Im Underberg-Bad suchten und fanden viele Besucher Abkühlung.

Der Hochsommer ist da und beschert uns seit Tagen puren Sonnenschein bei rekordverdächtigen Temperaturen über 30 Grad. Das lockt viele Menschen ins Freie, um eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten zu genießen. In Rheinberg lockt das Underberg-Freibad viele Menschen an, wenn auch lange nicht so viele, wie man es erwarten sollte. Am Montag zählte die Stadt 1137 Gäste, am Dienstag waren es schon in der Mittagszeit knapp 1200.