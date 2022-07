Feriengeschichten in Alpen : Brautleute verkürzen Urlaub des Bürgermeisters

Alpen Wegen Personalnot auf dem Standesamt, hat Bürgermeister Thomas seinen Urlaub in Italien vorzeitig beendet und zwei Paare getraut. Die frühe Heimkehr hatte eine weitere schöne Seite.

Bürgermeister Thomas Ahls ist zwei Tage früher aus seinem Urlaub am Luganer See an den Püttenweg in Veen zurückgekehrt. Dafür gibt’s einen schönen Grund, genau genommen sogar zwei. Der Bürgermeister war nämlich als Standesbeamter gefragt, um zwei Brautpaare sicher in den Hafen der Ehe einfahren zu lassen, ganz so, wie sie es seit langer Zeit geplant hatten.