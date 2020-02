Rheinberg : Ossenberg: Tenge gibt sein Amt im Vorstand auf

Der bisherige Geschäftsführer will die Gründe für seinen Rücktritt erst später nennen.

Auf der Mitgliederversammlung sprachen sich die Fußballer des SV Concordia Ossenberg in der vergangenen Woche letzten Endes doch dafür aus, eine „Fußball-Ehe“ mit dem TuS 08 Rheinberg anzustreben. Die wichtigsten Schritte dazu wollte man in den nächsten Monaten in enger Abstimmung mit dem Rheinberger Fusionspartner TuS 08 unter Dach und Fach bringen. Jetzt aber kam es zu einem überraschenden Rücktritt. Dennis Tenge, einer der wichtigsten Befürworter der Fusion, gab am Dienstag seinen Posten als Geschäftsführer der Fußballabteilung des SV Concordia Ossenberg auf.