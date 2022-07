Musikszene in Alpen : Ab Montag gibt es Karten fürs  Jubiläumskonzert in Alpen

Alpen Der Musik- und Literaturkreis in Alpen musste im vorigen Jahr wegen der Pandemie darauf verzichten, sein 40-jähriges Jubiläum angemessen zu feiern. Das soll jetzt nachgeholt werden – mit Bläsermusik des 18. Jahrhunderts.

Makoto Akatsu wurde in Japan geboren. Er begann sein Violin-Studium am Kunitachi-Musikkolleg in Tokyo, spezialisierte sich dann auf Barockvioline, Gambe und Kammermusik. 1987 kam er in die Niederlande, um seine Studien auf der Barockvioline am Königlichen Konservatorium in Den Haag fortzusetzen. 1990 gründete Makoto Akatsu das Orchestra Van Wassenaer. Makoto Akatsu unterrichtet Barockgeige am Lemmens Instituut in Leuven in Belgien.