Sportpolitik in Rheinberg : Sommertour führt die SPD zum TuS Borth

Sportpolitik in Rheinberg

Die SPD-Fraktion besuchte den TuS Borth auf dessen Platzanlage am Mittelweg und machte sich dort ein Bild von der Situation. Foto: SPD

Borth Im Rahmen ihrer Sommertour 2022 hat die Rheinberger SPD-Fraktion den Sportverein TuS Borth auf seiner großzügigen Anlage am Mittelweg in Borth besucht.

Auch der Neubau des geplanten Edeka-Marktes am Sportplatz des TuS war ein Thema. Besonders beeindruckt sei die Fraktion vom großen ehrenamtlichen Engagement des Vereins und den enormen Anstrengungen der Mitglieder bei Pflege und Sanierung der Anlage gewesen, teilte die SPD mit.

Nach der Besichtigung der Umkleiden gab es im großen Vereinsheim eine Abschlussrunde, um noch ausstehende Fragen zu beantworten und Entwicklungsmöglichkeiten zu diskutieren. Matthias Schmitz: „Es bleibt viel zu tun – so muss etwa die Flutlichtanlage saniert werden, die ist nicht mehr zeitgemäß und verbraucht Unmengen an Strom“. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Sprecherin der Fraktion im Sportausschuss, Claudia von Parzotka-Lipinski, versprach dem Verein dabei zu unterstützen, an Geld zu kommen und wies auf Fördermöglichkeiten der Sparkasse hin. Nach fast zwei Stunden bewerteten TuS und SPD den Austausch positiv – weitere Gespräche sollen deshalb folgen.