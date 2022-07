Vereinsleben in Alpen : Große Wertschätzung fürs Ehrenamt

Claudia van Dyck, Günter Bachmann, Thomas Ahls, Marie-Kristin Verpoort, Bernd Zibell, Elke Friebel, Heike Letschert, Angelika Eßelborn und Kathrin Hüsch. Foto: SPK

Alpen Sparkasse am Niederrhein schüttet in diesem Jahr 40.000 Euro an Alpener Vereine aus. Das Ehrenamtsforum ist auch immer eine gute Gelegenheit für die Klubs, sich öffentlich zu präsentieren. Wir nennen Beispiele.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Über interessante Gäste, gute Geschichten und eine Hunde-Show haben sich mehr als 200 Vereinsvertreter aus Alpen beim jährlichen Ehrenamtsforum der Sparkasse am Niederrhein im Jubiläumsfestzelt der Schützenbruderschaft St. Heinrich in Bönning-Rill gefreut. Einige Vereine nutzten die Gelegenheit, sich und ihre Arbeit zu präsentieren.

Vorsitzender Malte Kolodzy berichtete dabei im Gespräch mit Sparkassenvorstand Bernd Zibell, wie sein rund 100 Mitglieder starker Musikverein Menzelen die zurückliegenden zwei Jahre mit Online-Proben überbrückt habe. „Doch jetzt genießen wir wieder das persönliche Zusammenspiel“, betonte der Dirigent, der sich besonders auf das bayerische Wochenende Ende September freut. Zudem verriet Kolodzy einen außergewöhnlichen Traum: „Wir wollen unbedingt mal im Petersdom spielen.“

Die Sparkasse am Niederrhein überweist diesmal insgesamt 40.688 Euro an 73 Vereine und gemeinnützige Organisationen in Alpen, Bönninghardt, Menzelen und Veen sowie in Bönning-Rill, Drüpt und Huck. Auch Christel Goergen und Heike Scharz von der Künstlergemeinschaft Alpen freuen sich über jede Spende. Sie berichteten von ihrer Arbeit im Atelierhaus am Mühlenweg und den offenen Angeboten wie zum Beispiel einem Workshop zum Flechten von Weidenkörben. Zuletzt hatte die Künstlergemeinschaft Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren gratis zu einem Workshop im Rahmen der Ferienspiele eingeladen.

Der Vereinstalk beim Ehrenamtsforum bietet auch kleinen, eher unbekannten Vereinen die Möglichkeit, sich in großer Runde vorzustellen. Cirstin Hegmanns und Saskia Pohl vom SV OG Veen erzählten, wie sich der ehemalige Schäferhundeverein zu einem allgemeinen Hundesportverein entwickelt hat. „Bei uns ist jeder willkommen, der mit seinem Hund zusammen Sport treiben möchte“, betonte Cirstin Hegmanns. Saskia Pohl erläuterte einige Disziplinen, die mit den Vierbeinern trainiert werden, und lud zum Dog-Day für Kids im August sowie zum Agility-Turnier im Oktober ein. Es folgte der Auftritt ihrer Mutter Irmgard mit der sechsjährigen Tatze. Der australische Cattle-Dog eroberte die Herzen der Zuschauer im Sturm.

Bürgermeister Thomas Ahls bedankte sich bei allen, die sich ehrenamtlich in der Gemeinde engagieren: „Gerade in diesen Zeiten müssen wir uns darauf besinnen, was uns stark macht – unser Zusammenhalt.“ Judy Bailey und Patrick Depuhl stellten das Programm für das zweitägige Home.Alpen-Musik-Festival am 13. und 14. August auf dem großen Reitgelände in Veen vor. Viel Applaus gab’s zudem für die Gewinner der vier Extraspenden. Über je 250 Euro freuten sich die Behinderten-Sport-Gemeinschaft (BSG) Alpen, die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) St. Vinzenz Bönninghardt, das Ferienhilfswerk St. Walburgis Menzelen-Ost und die LG Alpen.

(bp)