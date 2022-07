Kirchliches Angebot in Alpen : Ein Supersommer an der Costa Brava

Sommerliches Highlight im Lager an der Costa Brava: Beim Stand-up-Paddling der Morgensonneentgegen zu gleiten, war ein Traum. Foto: FHA

Alpen 52 Jugendliche aus Alpen und Umgebung haben mit dem Ferienhilfswerk St. Ulrich unvergessliche Tage am Strand in Spanien verbracht. Vor allem für zwei von ihnen wurde es eine besondere Zeit: Sie kehrten als Königspaar zurück.

Das Ziel Playa de Aro – katalonisch heißt’s Platja d’Aro – liegt in der Provinz von Girona, in der Region Katalonien – mal wieder ein anderer Ort für das Ferienhilfswerk St. Ulrich in Alpen, um mit 52 Jugendlichen zwischen 15 und 17 Jahren Urlaub an der Costa Brava zu machen. Geleitet wurde die Jugendfreizeit in Spanien vom eingeschworenen und sehr erfahrenen Leitungsteam Marina Berkels und Dennis Zachau. Für Marina Berkels (31) war dieser neue Ort für das Ferienlager in Spanien schon recht aufregend: „Wir mussten die komplette Umgebung kennenlernen, erkunden, wie die örtlichen Gegebenheiten sind, wie unsere Camping-Nachbarn ticken und was wir hier für Ausflugsmöglichkeiten haben.“

All das scheint dem Team um die beiden Leitungsköpfe gut gelungen zu sein. So waren für Judith Ullenboom (15 Jahre) sogar zwei Wochen ohne Pferd auszuhalten: „Man hat so viele Freunde und Attraktionen um sich, dass man das Reiten nur ein ganz klein bisschen vermisst.“

Info Mehr als 50 Jahre ehrenamtlicher Einsatz Anfang Am Anfang war 1969 eine Fahrt nach Ameland. Weit mehr als 100 Kinder und Jugendliche aus der Region Alpen-Rheinberg-Xanten verbrachten seither Jahr für Jahr den Sommer im Ferienlager in Holland, Österreich, Spanien und Kroatien.



Dauerbrenner Das Hilfswerk versteht sein Angebot als offene kirchliche Jugendarbeit. Im Laufe eines Jahres sind damit bis zu 70 ehrenamtliche Helfer befasst.

Nils Bangert und Antonia Denesch (16) war der Spanien-Trip ein ganz besonderer. Sie wurden beim lagerinternen Schützenfest zum Königspaar gekrönt. Für Nils bedeutet das sehr viel: „Es ist für uns eine Ehre, das erste Thronpaar zu stellen. Das Lager als Schützenpaar zu verlassen, macht mich glücklich. Daran werde ich mich immer erinnern.“ Matthias Huxhagen war schon das ein oder andere Mal in Spanien. Den Ort Platja d’Aro würde er weiterempfehlen: „Gerade für Ferienlager ist das hier ein sehr schöner Ort. Man hat viele Freizeitmöglichkeiten. Und die Bucht mit einem wunderbaren Strand liegt direkt vor der Tür.“

Dem Lob für die vielen Möglichkeiten schließt sich auch Annabel Razborsek (15) an. Sie war noch nie zuvor in Spanien. Begeistert haben sie die Stand-up-Paddel-Tour in den Sonnenaufgang, die Strandolympiade, das Betreuersuchspiel und das Batiken der Lagershirts. Für die Betreuerinnen Ariane von Norman (24), Lucia Roelofsen (20) und Pia Hartmann (21) gab es ganz persönliche Lagerhighlights: die Wanderung über eine kleine Anhöhe durch den Pinienwald zur Punta de Pinell, das Schnorcheln in der Bucht und zwischen den Felsen, das Unterwasserwelt-Bergfest mit Triton und Arielle als Spielshow-Moderatoren sowie der Gruppenabend mit den Mädchen mit Karaoke und Chillen am Strand.

Für das leibliche Wohl sorgten Gabriele Winnekens (63) und Klaudia Berkels (58). „Wir sind zwar alle kaputt. Aber zu sehen, dass den Kindern unser Essen geschmeckt hat und so zufrieden waren, das hat uns sehr gut gefallen.“ Ein Jugendlicher habe ihnen sogar gesagt, dass die Paella „porno“ war. „Mehr Lob geht wirklich nicht.“

Auch Dennis Zachau (29) denkt, dass die kulinarische Reise, für die die Küche gesorgt hat, viel zum Gelingen des Lagers beigetragen hat: „Essen hält Leib und Seele zusammen.“ So kann der Leiter zurückblicken auf ein Lager, „das komplett unter dem Stern der Harmonie“ gestanden hat, wo alle Freude hatten und Freunde gefunden haben. Die Jugendlichen hätten eine supertolle Zeit gehabt, so Dennis Zachau: „Jeden Morgen habe ich viele glückliche, sonnige und auch zerknautschte Gesichter gesehen. Es war eine wirklich schöne Reise.“

(bp)